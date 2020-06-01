Блокпосты снимают в Алматы, из области заезжают много автомобилей - фоторепортаж

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Ночь 1 июня. На выезде из Алматы в сторону Каскелена начали убирать турникеты и бетонные блоки. Наблюдается огромный поток автомобилей, въезжающих в город из области. Это одно из самых востребованных направлений. Корреспонденты МИА «Казинформ» следили за происходящим.

На блокпосту №20 возле рынка «Алтын Орда» во время карантина наблюдались огромные потоки из легковых и грузовых автотранспортных средств. Многие из них были задействованы в жизнеобеспечении города. Люди не раз жаловались на пробки и пытались пересечь границы окольными путями. Начальник Административной полиции города Жандос Мураталиев заявил, что с данным ЧС впервые столкнулись не только казахстанцы, но и весь мир. Поэтому на первой стадии было нелегко все это организовать и довести до народа.

«Но, я думаю, что весь народ с пониманием к нам отнесся. Да, были чрезвычайные происшествия, были случаи, когда в отношении наших сотрудников применялись силы и нецензурная брань. Я думаю, что все сотрудники полиции, которые несли службу, выстояли этот период, как психологически, так и морально», - сказал он.

По его словам, на 27 блокпостах, установленных 19 марта, были задействованы более 700 сотрудников полиции, установлены более 1000 турникетов, около 500 бетонных ограждений. Их снимут в течение 2-3 часов, а в течение суток будут убраны модульные сооружения.

«Все блокпосты полностью откроются, весь транспорт будет в свободном передвижении, каких-либо ограждений не будет. Будут работать только экопосты. Но надо в любом случае соблюдать карантинные меры и гигиену», - сказал Ж. Мураталиев.

Он отметил, что за все это время был сделан вывод. Проведен очень большой анализ. Во время карантина по всей республике уменьшилось количество преступлений, а в мегаполисе их стало вдвое меньше. Также снизилось ДТП и освежился воздух.

«Алматы - самый населенный город, сюда в день заезжает от 250 000 до 300 000 автомашин. Около миллиона граждан ежедневно транзитом заезжает и выезжает из/в город. Это благодаря ЧП нам удалось посчитать. Каждое транспортное средство и каждого человека мы фиксировали на планшет. Была организована очень большая работа», - добавил он.

Будут ли возвращены блокпосты, зависит от эпидситуации в стране.

«Если главный санврач РК даст предписание на возращение блокпостов, то это все возможно», - заметил Мураталиев.

Между тем, первый заместитель начальника ДП Алматы Нурлан Алмасбеков сообщил , что всего в период карантина в городе выявлено свыше 2 200 нарушений режима ЧП, треть из них имела место на блокпостах: сотрудниками полиции пресечены факты несанкционированного прохода/проезда через границы карантинной зоны. Нарушители привлечены к административной ответственности.

Ранее сообщалось, что с полуночи по периметру города снимут все блокпосты . Все, кто были задействован в дежурстве на блокпостах: сотрудники полиции, врачи, санврачи, военные были поощрены правами МВД, акима города, благодарственными письмами.



