Блокпосты снимаем, правила санбезопасности не отменяем - аким Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы блокпосты по периметру города снимут с полуночи 1 июня, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата.

Аким города Бакытжан Сагинтаев в своем аккаунте в Instagram поблагодарил всех служащих, задействованных в работе блокпостов.

«С полуночи 1 июня снимаем блокпосты по периметру города. За время режима ЧП они выполнили свою основную функцию – ограничили передвижение из и в город. Это было нужно для того, чтобы остановить распространение коронавируса. Хочу поблагодарить всех сотрудников полиции, санитарной службы, фито- и ветконтроля, районных акиматов города, военнослужащих Нацгвардии и Минобороны», — написал Б. Сагинтаев, подчеркнув, что за эти 2,5 месяца они достойно исполняли свой долг, круглосуточно неся службу.

Аким Алматы отметил, что отмена ограничений на передвижение стала возможной благодаря стабилизации ситуации по стране и, в частности, Алматы.

Б. Сагинтаев напомнил, что все предприятия и организации работают в условиях усиленных мер санитарной безопасности. Проводится дезинфекция домов, дворовых площадок и улиц.

«Прошу придерживаться установленных правил, соблюдать сангигиену, сохранять социальную дистанцию, носить защитную маску. Это становится нормой современной жизни. Берегите себя и близких!», — обратился ко всем аким Алматы.