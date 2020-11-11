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Блокпосты пока не поставят в Туркестанской области: эпидситуация стабильная
11 Ноября 2020 10:48
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ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - По Туркестанской области на стационарном лечении с коронавирусом находится 1 человек, а в амбулаторных условиях – 18. Под медицинским наблюдением находятся 116 контактных лиц. Пока эпидемиологическая ситуация в Туркестанской области стабильная, блокпостов не установят. Об этом на брифинге в Региональной службе коммуникаций сообщил главный санитарный врач области Нурбек Нышанов, передает МИА «Казинформ».
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По его словам, в Туркестанской области отдельные граждане не перестают проводить семейные торжества. Поэтому во время пандемии жителей области призывает соблюдать всеобщий порядок и требования.
«Согласно вновь принятому постановлению, с 3 ноября на скотных рынках на территории области разрешена работа в рабочие дни недели с усилением санитарно-дезинфекционного режима и наполнением не более 30%. В Туркестанской области имеется 31 скотный базар. Из них сейчас три закрыто - ИП «Нурсултан«, ПК «Султан«, ТОО «Алжан-Агро». На сайт Infokazakhstan поступило 16 обращений на открытие скотных рынков, из них 7 рассмотрено, четырем выдано разрешение на работу - Казыгурт, Ордабасы, Келес, Толеби», - сообщил главный санитарный врач области.
Во время запрета деятельности скотных базаров, ТОО «Ет өнімдері KZ», расположенного в селе Машат Тюлькубасского района, за нарушение карантинных требований 7 и 21 октября выписано 2 штрафа в размере 230 МРП.
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