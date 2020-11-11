Блокпосты пока не поставят в Туркестанской области: эпидситуация стабильная

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - По Туркестанской области на стационарном лечении с коронавирусом находится 1 человек, а в амбулаторных условиях – 18. Под медицинским наблюдением находятся 116 контактных лиц. Пока эпидемиологическая ситуация в Туркестанской области стабильная, блокпостов не установят. Об этом на брифинге в Региональной службе коммуникаций сообщил главный санитарный врач области Нурбек Нышанов, передает МИА «Казинформ».

По его словам, в Туркестанской области отдельные граждане не перестают проводить семейные торжества. Поэтому во время пандемии жителей области призывает соблюдать всеобщий порядок и требования.