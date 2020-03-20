Блокпосты Алматы: обходные дороги выявили и перекрыли полицейские

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Грунтовые дороги в обход блокпостов выявили и перекрыли полицейские Алматы. Об этом сообщил начальник управления административной полиции департамента полиции города Жандос Мураталиев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«С учетом вчерашнего анализа, мы выявили, что у нас имеются дороги не асфальтированные, откуда можно перейти и пешком, и на транспортных средствах. В связи с этим, мы, конечно, дополнительные патрульные посты выделили на эти участки. Активизировали работу и почти все такие участки закрыли», - сказал Мураталиев.

Ранее начальник УАП пояснил , можно ли передавать вещи, лекарства через блокпосты

Отметим, в Алматы установлены 27 блокпостов на выездах, где были задействованы силы полка патрульной полиции, СОБРа, подразделений Министерства обороны и национальной гвардии, департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг

Напомним, Глава государства 15 марта подписал указ «О введении чрезвычайного положения в Республике Казахстан» , в двух городах - Нур-Султане и Алматы - с 00:00 час. 19 марта официально введен карантин.

Первый Президент Республики Казахстан - Елбасы обратился к казахстанцам с призывом поддержать действия Президента страны Касым-Жомарта Токаева и Правительства, которые реализуются в эти дни для борьбы с распространением коронавирусной инфекции.

Первый Президент Республики Казахстан - Елбасы предложил создать республиканский фонд, в котором бы накапливались средства людей, кто хочет и может помочь стране в этот непростой период.

На сегодня в стране подтверждены 49 случаев регистрации коронавируса, из них в Алматы – 22 случая, Нур-Султане – 25 случаев, городе Караганда - два случая.