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    14:53, 02 Июнь 2025 | GMT +5

    Блокпосты выставили на всех ключевых трассах Карагандинской области

    На трассах Карагандинской области выставлены блокпосты. Более 150 полицейских ведут круглосуточное дежурство, чтобы выявить распространителей наркотиков, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Блокпосты выставили на всех ключевых трассах Карагандинской области
    Фото: ДП Карагандинской области

    С 1 июня по всей стране стартовала оперативно-профилактическая операция «Қарасора-2025». Цель мероприятия — пресечь любые попытки выращивания, производства и распространения наркотиков.

    В Карагандинской области на всех ключевых трассах установлены мобильные блокпосты. Более 150 сотрудников полиции, 30 служебных автомобилей и спецтехника выведены на круглосуточное дежурство. Проверяется каждый подозрительный автомобиль, каждый маршрут.

    Уже в первый день операции сотрудникам управления по противодействию наркопреступности при содействии прокуратуры области удалось ликвидировать подпольную лабораторию в селе Батпак Осакаровского района. В ходе ОПМ были задержаны двое жителей Шахтинска, 24 и 25 лет. По информации полиции, они приобрели частный дом за 3 миллиона тенге и превратили его в химическую фабрику по производству наркотиков.

    — В ходе обыска изъяты: 121 канистра с химическими веществами, оборудование, респираторы, средства индивидуальной защиты, оборудование в виде пресса, реактор, а также другое оборудование, необходимое для производства синтетических наркотиков. Общий вес конфискованных прекурсоров — около 2 тонн, — сообщил первый заместитель начальника ДП Карагандинской области Абиль Абильдин. — Это уже третий крупный случай с начала года.

    В отношении задержанных возбуждены уголовные дела, они водворены в изолятор временного содержания.

    Ранее сообщалось, с начала года в Акмолинской области уже задержаны 18 закладчиков синтетических наркотиков.

    Теги:
    Регионы Полиция Трассы Борьба с преступностью Карагандинская область
    Айзада Агильбаева
    Айзада Агильбаева
    Автор
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