Блокпосты выставили на всех ключевых трассах Карагандинской области

С 1 июня по всей стране стартовала оперативно-профилактическая операция «Қарасора-2025». Цель мероприятия — пресечь любые попытки выращивания, производства и распространения наркотиков.

В Карагандинской области на всех ключевых трассах установлены мобильные блокпосты. Более 150 сотрудников полиции, 30 служебных автомобилей и спецтехника выведены на круглосуточное дежурство. Проверяется каждый подозрительный автомобиль, каждый маршрут.

Уже в первый день операции сотрудникам управления по противодействию наркопреступности при содействии прокуратуры области удалось ликвидировать подпольную лабораторию в селе Батпак Осакаровского района. В ходе ОПМ были задержаны двое жителей Шахтинска, 24 и 25 лет. По информации полиции, они приобрели частный дом за 3 миллиона тенге и превратили его в химическую фабрику по производству наркотиков.

— В ходе обыска изъяты: 121 канистра с химическими веществами, оборудование, респираторы, средства индивидуальной защиты, оборудование в виде пресса, реактор, а также другое оборудование, необходимое для производства синтетических наркотиков. Общий вес конфискованных прекурсоров — около 2 тонн, — сообщил первый заместитель начальника ДП Карагандинской области Абиль Абильдин. — Это уже третий крупный случай с начала года.

В отношении задержанных возбуждены уголовные дела, они водворены в изолятор временного содержания.

Ранее сообщалось, с начала года в Акмолинской области уже задержаны 18 закладчиков синтетических наркотиков.