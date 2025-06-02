Как защититься от закладчиков наркотиков в подъезде

Начальник управления по противодействию наркопреступности департамента полиции Акмолинской области Думан Сабыржанов ответил на часто задаваемый акмолинцами вопрос — что делать, если подъезд их дома облюбовали закладчики наркотиков?

— Этот вопрос на сегодняшний день актуален по всей республике. Только в Акмолинской области с начала года задержано 18 закладчиков, которые закладывали именно синтетические наркотики. У управления по противодействию наркопреступности есть чат, также в каждом подъезде, каждом ОСИ мы расклеили номера своих сотовых телефонов, телефонов доверия, по которым вы можете позвонить. Мы даже выпустили QR-коды, по которым с нами можно связаться. Мы сразу отрабатываем по закладчикам, — поделился спикер.

В компетенции полицейских, по словам стража порядка, проверить чердаки и подвалы, если жители подозревают, что именно там закладчики оставляют свои тайники. Подобные проверки провоядтся совместно с участковым инспектором и председателем ОСИ.

Думан Сабыржанов призвал акмолинцев сообщать полиции при малейших подозрениях на то, что в их подъездах орудуют наркозакладчики.

По озвученным данным, всего с начала текущего года департаментом полиции области зарегистрировано 136 наркоправонарушений, в том числе 56 фактов сбыта, один факт хранения наркотиков в особо крупном размере, три факта незаконной рекламы и пропаганды наркотических средств, 72 уголовных проступка. Из незаконного оборота изъято более 88 кг различных видов наркотических средств, в том числе 6 кг 834 гр синтетики, 5 кг 718 гр гашиша, 7 кг 626 гр марихуаны.

Ранее Генпрокуратурой сообщалось, что в 2024 году осуждено свыше тысячи закладчиков. Согласно статистике МВД РК, за наркоправонарушения были задержаны 60 несовершеннолетних, из которых 9 отбывают наказание в местах лишения свободы.