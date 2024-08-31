Блокировка Instagram, участие в ШОС и конфликт на Ближнем Востоке - интервью с послом Турции в Казахстане

Агентство Kazinform продолжает публикацию серии интервью с иностранными дипломатами. Сегодня мы будем обсуждать дружбу и стратегическое партнерство Казахстана и братской Турции. Наш гость — Чрезвычайный и Полномочный Посол Турецкой Республики в Казахстане господин Мустафа Капуджу.

— Уважаемый господин Мустафа Капуджу, исполнилось 33 года с установления дипломатических отношений между нашими странами, не говоря уже о глубоких исторических связях. Когда спрашивают, какая страна первой признала независимость Казахстана, называют и США, и Турцию. Что Вы можете сказать по этому поводу? Как в Турции в 1991 году была воспринята независимость ряда братских государств?

— Как Вы хорошо знаете, Турция — государство, одним из первых признавшее независимость Казахстана. Думаю, что в этом никто не сомневается. Не прошло и двух часов с того момента, когда Парламент Казахстан принял решение о независимости, как Турция признала вашу страну суверенной. Это имеет определенное символическое значение. Однако можно назвать и другие важные причины. Турция и при Советском Союзе смогла сохранить связи с Казахстаном. С того времени, как Казахстан стал республикой, наши связи с ним никогда не прерывались. У нас даже проводились многочисленные исследования, связанные с Казахстаном, издавались различные журналы.

Например, публиковались статьи о Казахстане в журнале «Новый Туркестан», который в 1927 году начал издаваться в Турции. В журнале, который выпускали Осман Кожаулы, Зеки Велиди, Мехмет Казым были опубликованы статьи казахского просветителя Мустафы Шокая. Поэтому можно сказать, что, когда Турция 16 декабря 1991 года первой признала независимость Казахстана, это было обусловлено тем, что мы никогда не теряли связей с вашей страной. Действительно, это была большая и давняя мечта турецкого народа. Общая история и культурные связи турецкого и казахского народов гораздо важнее, чем признание Турцией первой Казахстана в качестве суверенного государства. Это тоже повлияло на то, что Турция стала первым государством, признавшим независимость Казахстана. Поэтому, кто признал или не признал независимость Казахстана — это осталось за пределами нашего внимания.

Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

Конечно, теперь мы радуемся, что Турция первой признала независимость Казахстана. Мы можем сказать, что причиной этому стали братские отношения и культурные связи двух стран. Будет даже излишним называть какие-то другие причины. Очень важны братское отношение и взаимная поддержка двух государств. 21 апреля 1992 года наш первый Посол в Казахстане вручил Президенту Нурсултану Назарбаеву верительную грамоту, сделав первый шаг к установлению двусторонних связей.

Но еще до объявления независимости Казахстана, в марте 1991 года, Президент Турции Тургут Озал во время поездки в Советский Союз побывал на казахской земле. Еще до обретения вашей страной независимости, в 1991 году, министр культуры Турции Намык Кемаль тоже провел с Казахстаном ряд переговоров по вопросам культуры. Все это можно назвать первыми шагами к признанию независимости Казахстана.

— Какие у вас личные воспоминаниями из того периода?

— В 1991 году я еще не работал в Министерстве иностранных дел. В МИД я начал работать в 1992 году. Конечно, когда я приступил к работе, то не воспринял изучение документов только как обязанность, а начал это делать с большим интересом. Интерес и любовь к странам Центральной Азии, особенно к Казахстану, у меня был всегда. Я хорошо знаю, какие чувства испытывал весь турецкий народ к Казахстану в тот период. Помню, что многочисленные статьи в газетах выходили под заголовками: «Мы вновь соединились с братьями в Центральной Азии», «Мы вновь примем наших братьев в свои объятья». Такие статьи, исполненные чувств и эмоций, дарили эти чувства и мне самому. Как человек, личность я могу сказать, что испытал все чувства, которые пережил весь турецкий народ.

— Турция входит в пятерку самых крупных торговых партнеров Казахстана. Можно ли сказать, что мы на 100% используем интеграционный потенциал наших стран? Какие меры нужно принять, чтобы довести объем торговли как минимум до 10 миллиардов долларов?

— Да, мы сейчас в числе пяти самых крупных торговых партнеров Казахстана. Но по разнообразию продукции в торговом обороте первым партнером считается Турция. Некоторые государства могут быть на первых местах по торговому обороту только в одному секторе — например, в энергетическом. А Турция является одним из ведущих государств, занимающихся торговлей почти во всех сферах. В прошедшем 2023 году мы произвели торговый оборот в значительном объеме, около 9 миллиардов долларов. Это статистические данные Турции. За первые шесть месяцев текущего года вновь был достигнут такой показатель. В прошлом году президенты двух стран провели переговоры на саммите Организации тюркских государств. Тогда была поставлена цель довести товарооборот до 15 миллиардов долларов, и я уверен, что мы этой цели достигнем.

Конечно, мы, в частности по проекту «Средний коридор», планируем увеличить показатели не только по товарообороту, но и в сфере оказания услуг. Вышеупомянутые 9 миллиардов долларов относятся только к товарному обороту. А если посмотреть на показатели в сфере оказания услуг, то здесь можно заметить даже более выгодные аспекты, в частности, в сфере логистики. Турция рада видеть, что в последние три года объем всех товаров, проходящих по Среднему коридору, вырос в три раза. Турция продолжит вкладывать инвестиции по этому направлению.

Мы повысили потенциал железной дороги Баку-Тбилиси-Карс. Благодаря этому мы, кроме развития логистической поддержки и транспортной системы, роста инвестиций, значительно приблизились к достижению поставленной нами цели касательно торгового оборота. Конечно, нельзя сказать, что мы полностью используем имеющийся потенциал. Этому есть свои причины. В связи с изменением геополитического баланса в некоторых сферах безопасности возник вопрос безопасности и доверия между государствами, это является одним из основных препятствий для глобальной торговли.

Следует отметить, что Турция и Казахстан расположены в очень важном регионе в географическом отношении. Как Вы знаете, в последние годы внимание экономистов переносится на Азию. Сегодня Центральная Азия превратилась в центр торговли, а страны Запада являются основным рыночным источником этих товаров. Поэтому прежде всего мы должны уделять внимание инвестициям в логистику. В условиях этой конкуренции Турция и Казахстан должны активнее использовать свои преимущества в качестве государств, связывающих Азию и Европу.

— Что делается для развития Зангезурского коридора? Как он может повлиять на торговую и транспортно-логистическую направленность тюркских государств?

— Зангезурский коридор мы рассматриваем как коридор, максимально сокращающий расстояние и ускоряющий перевозки. Особенно мы рассматриваем его как коридор, оказывающий влияние на мир в регионе. Конечно, мы поддерживаем успех мирных переговоров между Азербайджаном и Арменией. Мы положительно оцениваем реальные шаги, сделанные в этом направлении. В случае, если Зангезурский коридор будет открыт, с точки зрения торговли и логистики это будет очень важным шагом для Армении, Азербайджана, Турции и других государств региона.

— Недавно Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган был на саммите ШОС в Астане, провел ряд переговоров, выступил по вопросу о борьбе с терроризмом. Каких инициатив можно ожидать по результатам этих встреч?

— Есть факторы, влияющие на внешнюю политику государств. Один из них — географический (регион расположения). Турция европейское и азиатское государство. Мы также соседствуем с Ближним Востоком. С этой точки зрения, ШОС является важной частью наших внешнеполитических направлений. У нас есть инициатива «Азия по-новому». Она имеет целью улучшение и углубление отношений с государствами Азии. С этой точки зрения, участие Президента Турции в саммите ШОС обрело большую важность.

— В мае Президент Турции заявил о необходимости принятия новой Конституции. Что стало этому причиной? Какие реальные изменения могут появиться в новом документе?

— Проект изменений в Конституцию еще не опубликован. Но, как Вы знаете, государство может вносить изменения в свою конституцию, когда само посчитает это нужным. Турция как демократическая республика может внести изменения в свою конституцию в случае необходимости.

— Остановимся на геополитической ситуации на Ближнем Востоке. Как Вы оцениваете состояние палестино-израильского конфликта? Президент Турции сделал заявление в отношении Израиля. Если в Израиле начнется война, как это может повлиять на связанные с Турцией государства?

— Скажу так: конфликт между Израилем и Палестиной перестал быть только «политической ситуацией». Там происходит гуманитарная трагедия. Будет ошибкой давать только политическую оценку происходящему. Нельзя молчать, когда убивают наших палестинских братьев, особенно женщин и детей. То есть, возникновение такой трагической ситуации в 21-м веке — это бесчеловечность, не принимаемая Турцией.

За этой темой, рассматриваемой в Международном суде — заявление Южно-Африканской Республики против Израиля, поданное в Международный суд ООН (ICJ) в связи с нарушением Израилем обязательств, вытекающих из Конвенции Организации Объединенных Наций (ООН) 1948 года о предупреждении геноцида и наказании за него — наша страна наблюдает с начала процесса. После тщательной оценки возможностей включиться в судебный процесс, решение о включении было объявлено 1 мая 2024 года нашим министром иностранных дел Х.Фиданом. Наше официальное заявление о присоединении к судебному процессу против Израиля, в результате комплексной правовой работы под руководством нашего Министерства иностранных дел, при участии соответствующих ведомств и организаций, было внесено 7 августа 2024 года, как от страны-участницы Конвенции о геноциде в рамках статьи 63 Устава Международного суда ООН (ICJ). Конечно, эти атаки, совершаемые против мирных жителей, должны вызвать сопротивление не только в политическом плане, но и в моральном и гуманистическом. Мы, Турция, думаем так, мы так рассматриваем ситуацию. Если это не будет остановлено, к сожалению, как отметили и Вы, возможно возникновение проблем с безопасностью. Это является общемировой проблемой. Поэтому в стремлении остановить эти действия Израиля, обеспечить совместные действия всех против этих действий, нужно сделать реальные шаги. Турция будет продолжать призывать другие государства и международные организации к совершению конкретных шагов в этом вопросе. Позиция Турции не изменится до совершения последнего шага и прекращения этих атак.

Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

— Блокировка сети Instagram в Турции стала неожиданностью. 57 миллионов пользователей — это немало. Как население Турции восприняло это и какие убытки понес бизнес за 10 дней? К каким договоренностям пришли Турция и сеть Instagram?

— Вы знаете, что 11 августа социальная сеть Instagram в Турции вновь начала работать. Турция — правовое государство. Если вы распространяете информацию на телеканале или в социальной сети, то вы должны подчиняться законам и правилам Турции. Турция как суверенное государство может требовать уважения к своим законам. Активность нашей аудитории в сети Instagram важна и для нас. В ходе переговоров, прошедших между Турцией и специалистами Instagram, было найдено решение этой проблемы. Таким образом, ограничение с Instagram было снято. К платформам социальных сетей, таких как Facebook, Twitter и Instagram, предъявляются требования по закону, путем принятия определенных правовых правил. В случае неподчинения этим правилам, в соответствии с нашими правовыми процедурами, необходимо использовать меры по ограничению их деятельности. Последний случай с Instagram также произошел в этих рамках. Надеемся, что в будущем не повторится таких ситуаций с возникновением противоречий. Думаю, что не совсем правильно рассматривать этот случай в торгово-экономическом аспекте, потому что на первом месте должно стоять соблюдение законов государства, прежде всего мы должны обеспечить подчинение законным правилам.

Конечно, мы знаем, что сейчас торговля осуществляется онлайн, через социальные сети, но люди, занимающиеся торговлей, также должны работать с учетом государственных угроз и вызовов. Мы можем иногда сталкиваться с такими проблемами, но, как я отметил, с Instagram мы пришли к общему решению. Думаю, что в дальнейшем будут учитываться законы, правила и порядки Турции. Сейчас в Турции можно свободно пользоваться Instagram.

— Как Вы думаете, когда будет решен вопрос по ситуации в Сирии? Как Вы оцениваете возобновление Астанинского процесса по этому вопросу?

— Это очень сложная тема. Как и каким путем будет решена проблема — покажет время. Турция прежде всего уделяет внимание вопросам безопасности и продолжает работу на государственном уровне. Астанинский процесс — это очень важная платформа, Казахстан в последние годы активизирует работы в направлении разрешения конфликта мирным путем. Поэтому мы выражаем благодарность за процесс, реализуемый под руководством Президента Касым-Жомарта Токаева. Мы оказываем поддержку Астанинскому процессу, который старается собрать все стороны и найти дипломатическое решение.

Кроме того, в Алматы прошла встреча при посредничестве Казахстана по смягчению спора между Арменией и Азербайджаном. Это платформа, предназначенная для разрешения противоречий между двумя странами без участия третьих государств. Это повышает региональную и глобальную роль Казахстана в обеспечении мира и безопасности. К Астанинскому процессу проявляют интерес и другие государства, а также международные организации. Мы также считаем важным вклад Казахстана в решение этой проблемы и выражаем благодарность за предоставление такой возможности.

— Созданный в 2009 году Тюркский совет сейчас стал Организацией тюркских государств. Станет ли эта организация значительным военным и экономическим объединением государство-членов ОТГ, интеграционной структурой?

— Вы знаете, что последний саммит ОТГ прошел в Казахстане. Здесь был принят документ TURKTIME. Это можно рассматривать как один из результатов процессов, происходящих между тюркскими государствами в течение последних 10 лет. Кроме того, был принят документ «Перспективы тюркского мира-2040». В нем определены цели ОТГ до 2040 года. Если посмотреть внимательно на этот документ, то в нем есть предварительные предложения по углублению и развитию нашего партнерства в будущем. Благодаря таким саммитам все тюркские государства встречаются в одной среде. Наши доктора, ученые-исследователи, академические представители, университеты, администрации проводят очень важные встречи. В большинстве случаев мы видим результаты только больших мероприятий, но за ними стоит работа множества организаций, которых мы не видим. Уверен, что в будущем мы сможем увидеть еще много процессов развития, их содействие дальнейшему укреплению наших отношений.

— Как Вы оцениваете уровень военного сотрудничества между Казахстаном и Турцией? В прошлом году сообщалось о том, что в Казахстане начнется сборка дронов Anka. Затем об этом проекте перестали говорить. На какой стадии эти переговоры, есть ли прогресс?

— Военное сотрудничество Казахстана и Турции мы считаем важным. Турция стала одним из государств, обладающих важными технологиями в военной промышленности. Мы считаем правильным делиться этими технологиями с братскими государствами и делимся опытом. Если говорить об Anka, то доставлены три БПЛА, по этой теме ведется работа. Этот процесс не завершится за три или пять месяцев. Государства должны принять стратегические решения применительно к своим потребностям. Сейчас Правительство Казахстана, в случае необходимости, может инвестировать в Anka. Но этот процесс реализуется только в соответствии с потребностями и предложениями Правительства Казахстана. Как братское государство, мы всегда готовы поделиться не только этой технологией, но и другим нашим опытом.

— Вопрос о строительстве АЭС стал общей темой для двух стран. «Росатом» строит первую в Турции атомную электростанцию «Аккую». Как было принято это решение? Проводился ли общенародный референдум, как это планируется сделать в Казахстане? Что должен учесть Казахстан при решении этого вопроса?

— Мы не проводили референдум на тему ядерной энергии. Конечно, есть необходимость диверсификации источников энергии. Быть зависимыми только от природного газа и топлива — в политической проекции государства то же самое, что хранить все яйца в одной корзине. Мы вкладываем инвестиции в энергетику с таким суждением.

Строительство АЭС «Аккую» началось, в следующем году мы завершим первый этап, и ожидаем начала получения энергии. Думаю, что и Казахстан примет решение в соответствии со своими потребностями. Мы видим, что в Казахстане по этому вопросу публикуется много разных статей. Конечно, это решение Правительства Казахстана. Вопрос о проведении референдума также связан с выбором государства. В этом вопросе самое важное — безопасность, получение надежного источника энергии. Турция в этом вопросе учитывала различные предложения. Казахстан также отдает приоритет получению надежных и разных источников энергии.

— В прошлом году после сильного землетрясения в Турции и Сирии казахстанцы старались оказать всемерную поддержку. Устранены ли полностью последствия землетрясения? Усилены ли исследовательские работы в области землетрясений, требования к качеству строительства?

— Землетрясение в Турции затронуло 11 провинций. В некоторых провинциях оно было очень сильным, в других средней силы. Мы потеряли более 50 тысяч человек. Говоря об этом, нужно подчеркнуть, в первую очередь, что Казахстан был одним из первых, кто отправил в Турцию помощь и больше всех ее оказал. Мы восприняли эту помощь как символ братства. Пользуясь моментом, хочу выразить благодарность казахскому народу и казахским властям, которые доказали нашу приверженность принципу оказания помощи друг другу в трудное время.

Хочу отметить, что посильную помощь стремились оказать все - от детей до стариков. Это очень дорого для нас. Мы не обращали внимания на объем и стоимость помощи, мы видели, насколько чистосердечной была эта помощь. Когда шестилетняя девочка опустошает свою копилку и отправляет эти деньги, это дороже миллиона долларов. Как братские страны мы всегда должны оказываться рядом в любых обстоятельствах. Мы очень хорошо это ощутили во время землетрясения. В Казахстане весной произошли паводки, и мы бы оказали помощь, но Правительство Казахстана сумело преодолеть последствия бедствия своими силами, и мы были очень рады этому. Благодаря очень масштабным противопаводковым мероприятиям Казахстан в одиночку смог противостоять наводнению, подобные которому случаются один раз в 100 лет. Но мы заверили, что, в случае необходимости, и мы готовы встать рядом, доставить любую необходимую помощь. Благодаря развитой поисковой и спасательной технологии Казахстана не было допущено расширение масштабов бедствия. Инша Аллах, пусть в наших странах не будет таких катастроф.

В Турции за год было построено 75 тысяч домов и передано законным хозяевам. Строительство 300 тысяч жилых домов еще продолжается. Конечно, последствия такой большой катастрофы не сгладятся за один год, для этого нужно много времени. После такого происшествия трудно вернуть прежний культурный облик старым городам. Это не ограничивается только строительством домов, но начинается этот процесс со строительства домов и других зданий. Хочу еще раз отметить, что потребуется много времени. Это большое достижение, что мы до настоящего времени завершили 75 тысяч домов и сдали их в эксплуатацию. Мы стараемся восстановить прежний дух города, но этот вопрос будет решаться после возведения зданий. Мы построили эти дома быстрее, чем сами ожидали, поэтому, думаю, восстановление их духовной стороны также не затянется надолго.

Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

— Что Вы думаете по поводу «Общего алфавита» для тюркских стран, о котором сейчас часто говорят. До сегодняшнего дня прошло 4 или 5 раундов переговоров. Не будет ли утопией общий алфавит, если учесть, что у каждой страны свои амбиции?

— Нет, мне это не кажется утопией. С научной точки зрения, Международная Тюркская академия и ученые, основываясь на произношении тюркских языков, ведут хорошую научную работу в этом направлении. Их первое совещание прошло здесь в 2023 году. После этого прошло еще несколько таких обсуждений.

Конечно, единство тюркских языков — один из важных шагов, которые необходимо сделать с точки зрения интеграции. Наш уважаемый Президент также говорил об этом в своем выступлении на саммите Организации тюркских государств. Языковое единство тюркских государств — одна из наших важных целей. Наш Президент отметил, что первый шаг в этом вопросе начнется с общего тюркского алфавита. Поэтому работа в этом направлении еще продолжается, важно также, что первая встреча прошла в Астане. Затем прошли обсуждения в Баку, Алматы. Работы продолжаются и в научной, и технической частях.

— В этом году казахстанцы опять вошли в первую десятку по приобретению жилья в Турции. Увеличился ли размер налога на покупку жилья? Похоже, что в последние годы из-за большого притока иностранцев усложнились требования для проживания в Турции. Что Вы могли бы посоветовать казахстанцам по этому вопросу?

— Налог не увеличился. Есть только различные меры в связи с беспорядочной и незаконной миграцией. Они никак не отразятся на тех, кто в законном порядке получил вид на жительство, переехал, не нарушая порядка. Но я советую, до завершения срока ранее выданного вида на жительство идти в миграционное учреждение и продлевать срок.



— Казахстанцы высоко ценят туризм в Турции, в том числе морские пляжи, питание и культуру обслуживания. А как турки, растет ли количество туристов из Турции в Казахстан? Что говорит статистика?

— В 2023 году около 850 тысяч казахстанцев посетили Турцию. А из Турции в Казахстан приехало около 190 тысяч человек. Конечно, поскольку Турция — это популярный туристический маршрут, не думаю, что эта разница в показателях имеет большую важность. Потому что могут быть различные факторы. Во-первых, авиационные маршруты — в последнее время стали чаще совершаться рейсы Air Astana. Pegasus также открыл прямые рейсы во многие города. Turkish Airlines, АjeT, Fly Arystan начали увеличивать количество прямых рейсов в Анкару, Стамбул и другие регионы Турции, такие как Анталия.

Туризм — это процесс, который, помимо наших дипломатических взаимоотношений, помогает установлению связей и сближению наших народов. То есть, туризм превратился в сектор, который дает возможность не только для развития торгово-экономических связей, но и для взаимного общения двух народов, более глубокого знакомства с историей и культурой друг друга. Также со стороны государств оказывается поддержка для облегчения воздушного сообщения из Турции в Казахстан, из Казахстана в Турцию.

— В сентябре в Астане пройдут Всемирные игры кочевников. Как готовятся к ним в Турции? Какие известные спортсмены приедут? Наверное, это мероприятие поспособствует росту числа турецких туристов?

— Конечно, на Игры кочевников приедет много граждан Турции. Мы обеспечим участие около 100 наших спортсменов, по численности мы - одни из больших делегаций. Министерство спорта Турции на прошлой неделе провело совещание с Министерством туризма и спортивными организациями по этому вопросу. Турция будет рада принять участие в Играх.

Сейчас турецкие спортсмены интенсивно тренируются, вскоре мы покажем сюжет на канале ТRТ о подготовке наших спортсменов. Конечно, Игры кочевников — это проект, несущий определенную историческую миссию. Следует отметить, что у нас есть общие исторические виды спорта. Уверен, что эти Игры будут организовываться как Олимпиада. Сейчас я не знаю точно, кто будет участвовать, но мы готовим спортсменов по всем видам спорта. Уверен, что все пройдет очень успешно. Думаю, что Игры кочевников в прошлом году в Турции прошли на высоком уровне. Можно сказать, что это мероприятие станет масштабным событием, которое сделает Казахстан еще более узнаваемым и даст возможность нам ознакомить весь мир с нашими традиционными видами спорта.

— Оказывается, в Турции в последнее время растет интерес к домбре. Об этом говорит и то, что в Анталии на берегу моря установили памятник домбре. Этому способствовали культурные связи между странами, не так ли?



— Да, можно так сказать. Домбра — национальный инструмент казахов. У нас тоже есть похожий инструмент. Но я знаю, что на домбре играть труднее. Думаю, что на домбре с ее двумя струнами трудно извлекать звуки, которые дают пяти-шестиструнные инструменты. Поэтому артистов, играющих на домбре, можно считать очень талантливыми. Я думаю, что установка памятника домбре в Анталии очень важна, потому что это один из городов, наиболее часто посещаемых казахами. Важно показывать друг другу свои национальные музыкальные инструменты, мы тогда сможем видеть, что у нас есть общие культурные связи.

В прошлом году в парке Ататюрка в Астане мы открыли памятник Юнусу Эмре, в его честь были названы улицы. В Турции также несколько парков названы в честь казахских просветителей, государственных деятелей. Этим мы хотим напоминать молодежи, новому поколению о том, что у наших стран есть общие культурные и исторические ценности. Человек, увидев домбру, поинтересуется, что это, чей инструмент. Соответственно, и в Казахстане памятник Юнусу Эмре - не просто статуя, мы хотим показать, что это важная личность для двух стран. Названия улиц также вызывают интерес у молодежи, стимулирует у них стремление к получению новой информации. Поэтому недостаточно рассматривать это только как символы. Уверен, что это еще более укрепит отношения между двумя странами.



— Прошло более шести лет с тех пор, как Вы стали Послом в Казахстане. Мы знаем, что ранее Вы несли посольскую службу в Таджикистане, Италии, Бразилии, Туркменистане. Вы успели посетить многие города Казахстана. Какие у Вас впечатления?



— До сих пор у меня была возможность посетить Актау, Шымкент, Туркестан, Алматы и Тараз. В будущем намерен посетить несколько восточных и северных регионов. По возможности планирую съездить в Усть-Каменогорск, Семей, Павлодар. Честно говоря, когда я приехал сюда впервые, то нисколько не боялся. И к Астане сразу привык, с первого дня чувствовал себя, как дома. Выходя на улицу, я чувствовал, что братья-казахи относятся ко мне с любовью и заботой.

Эти чувства еще более проявлялись, когда я был в духовной столице тюрков - Туркестане, посетил мавзолеи Ахмеда Яссауи, Арыстан бап. Как Вы знаете, Ходжи Ахмед Яссауи — символ Ислама в Анатолии, и в тюркском мире мусульманство распространилось благодаря Ахмеду Яссауи. Традиция, распространенная им, очень близка к мусульманству нашей страны. Хочу особо отметить Алматы. С культурной точки зрения Алматы можно назвать очень особенным городом, и торговый оборот здесь значительный.



В прошлом году мы отмечали 25-летие столицы Казахстана. На мой взгляд, такое быстрое развитие Астаны — это одно из достижений властей Казахстана. За прошедшие годы в Астану приехало множество людей из разных регионов. Благодаря этому Астана стала точкой пересечения различных культур. Можно заметить, что и в части гастрономии есть очень важное влияние. В общем, хочу сказать следующее: при посещении городов Казахстана не было такого ощущения, как будто я езжу из одного турецкого города в другой. Трудностей не было, по службе за последние 1,5 года вопросов не возникало. Постоянно ощущаю дружеское, братское отношение со стороны братьев-казахов, Министерства иностранных дел Казахстана. Искренние отношения с нами, всегда с раскрытыми объятиями. И за это тоже хочу выразить благодарность.



— Если Вы не против, расскажите подробнее о гастрономических особенностях Казахстана?



— Вообще, я не ем много мяса, и все же попробовал конину. В гостях нам предлагают кумыс, даже у меня дома он есть. Сами знаете, в Турции кумыс не является распространенным напитком. Но в Казахстане я стараюсь, чтобы он был у меня в холодильнике, потому что стараюсь предложить гостям кумыс, проявить уважение к культуре братского народа.

Конечно, мясо по-казахски очень известное блюдо. Это национальное казахское блюдо и, хотя я не ем много мяса, из уважения пробую. Но особенно мне нравятся бауырсаки. В Турции есть похожее под названием «пиши», но бауырсаки в Казахстане мне кажутся вкуснее. Знаю, как их готовят. Когда питаемся вне дома, любим большие манты. В Турции есть большие и маленькие манты. Но большие манты в Казахстане вкуснее. Вообще, я придаю большое значение питанию, стараюсь не получать слишком много калорий, но не могу удержаться, чтобы не попробовать все эти блюда (смеется).

В Казахстане богатая кухня, Туркестан считается регионом, где потребляют много мяса. Думаю, что это связано с развитием животноводства. Поэтому здесь мясные блюда очень вкусные. Гастрономия Казахстана разнообразная, можно сказать, что здесь пересекаются различные культуры питания. Когда питаюсь вне дома, предпочитаю ходить в казахские рестораны, чем европейские.