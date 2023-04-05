Блокчейн: как развивается это направление в мире и перспективы для Казахстана

ВАШИНГТОН. КАЗИНФОРМ – Блокчейн преимущественно связывают с криптовалютами и майнингом, упуская из внимания, что эта уникальная технология может быть применима в различных сферах. Как развивается это направление в мире и каковы перспективы для Казахстана, читайте в материале собственного корреспондента МИА «Казинформ».

Что такое блокчейн?

Прежде чем перейти к области применения данной технологии, необходимо разобраться, что такое блокчейн.

История концепции данной идеи берет начало в далеком 1979 году, когда американский ученныйРальф Меркл запатентовал «хэш-дерево», также известное как «дерево Меркла». Эта технология функционировала путем проверки и обработки структуры данных между компьютерными системами и использовалась для поддержания и подтверждения целостности информации, подлежащей обмену. В 1991 году «дерево Меркла» использовалось для создания «безопасной цепочки блоков» – серии записей данных, каждая из которых была связана с предыдущей. Новая запись в этой цепочке содержала историю всех данных.

Фото: IStock

В 1991 году американские ученые Скотт Сторнетта и Стюарт Хабер нашли способ защитить историю изменений в реестре данных от подделок и мошенничества. Они пришли к выводу, что вместо одного общего реестра в системе может быть множество отдельных копий, которые взаимосвязаны с реестром. В своей опубликованной научной статье: «Как создать временную метку в цифровом документе» технологию назвал блокчейн (дословно «цепочка блоков» – прим. ред.). Распределенный электронный реестр хранит данные в цифровых блоках. Каждый блок включает в себя определенный код, называемый «хэш», который отображается в следующем блоке. Таким образом, чтобы изменить один блок, необходимо изменить все остальные связанные блоки, что невозможно.

Научные работы Сторнетта, Хабера и Меркла в то время не получили должного признания. Спустя некоторое время их концепция была доведена до мирового уровня загадочным программистом Сатоси Накамото, который представил блокчейн всему миру и в 2008 году именно эта технология стала основой для создания биткойна. Также им была представлена концепция «майнинга криптовалют», которая создала финансовые стимулы для обслуживания и проверки блоков в блокчейне.

Уникальность технологии

Уникальность технологии блокчейна состоит в том, что постоянно обновляемая информация хранится в виде общей и постоянно проверяемой базы данных – цепочки взаимосвязанных и запароленных блоков, которые находятся не на одном сервере, а на миллионах компьютеров, подключенных к системе, что снижает риск уязвимости от хакерских атак. Данная технология имеет такие преимущества как децентрализация, прозрачность и надежность.

Фото: support.bingx.com

Технология блокчейн очень универсальна и не ограничивается только рынком криптовалют. Многие страны продолжают изучать технологию для внедрения её в повседневную жизнь.

Данная технология актуальна для хранения большого массива данных и подтверждения достоверности информации. Блокчейн может быть успешно применён в банковском секторе, законодательстве, здравоохранении, недвижимости, энергетике и так далее.

Технология блокчейн может применена в автоматизации процесса анонимного и безопасного голосования. В марте 2018 года в Сьерра–Леоне состоялись первые в мире президентские выборы на основе блокчейна. Большой интерес к данной технологии проявляют в США. В частности, Конгрессом изучается данный вопрос для подготовки законопроекта о блокчейне.

Что говорят эксперты

15 марта 2023 года на конференции на тему: «Крипто-перекресток: Ориентируемся в будущем крипто- и блокчейн-политики», проведенным аналитическим Центром двухпартийной политики своими оценками поделились американские сенаторы от Демократической и Республиканской партий.

Сенатор Джон Хикенлупер (Демократическая партия)

Сенатор Джон Хикенлупер отметил, что в мире существует много информации, которая должно быть надежно защищена, и технология блокчейн может помочь в этом.

«Блокчейн способен повысить безопасность, снизить затраты и усилить прозрачность», – сказал Джон Хикенлупер.

По мнению сенатора, способность блокчейна обеспечить сохранность информации и прозрачность передачи данных может быть применено в здравоохранении, где необходимо обеспечить неприкосновенность частной жизни и безопасность всех записей. В тоже время существует ценная информация, которую можно восстановить и использовать для общего пользования, которой можно получить доступ с помощью цепочки блоков без ущерба для конфиденциальности пациентов.

Сенатор Том Тиллис (Республиканская партия)

Сенатор Том Тиллис считает, что необходимо использовать блокчейн как платформу, которая будет отличным механизмом для управления цифровыми авторскими правами, такими как интеллектуальная собственность.

На вопрос корреспондента МИА «Казинформ» о развитии блокчейна в мире и его перспективах для США и Казахстана соучредитель и исполнительный директор Альянса за инновационное регулирование Дэвид Эрлих ответил, что это очень важная область, технология которой останется надолго. Существует очень много перспективных вариантов использования блокчейна. В настоящее время изучаются способы, с помощью которых блокчейн может быть использован с целью борьбы с отмыванием денег.

«Одним из важных и полезных сфер применения блокчейна может стать отслеживание и проверка информации о некачественных продуктах, так как можно узнать откуда поступил товар», – считает эксперт.

Кэрол Ван Клиф, генеральный директор компании «Luminous Group, LLC»

Генеральный директор компании «Luminous Group, LLC» Кэрол Ван Клиф отметила, что майнинг – это всего лишь обработка информации, которые ведут машины с целью своевременной обработки электронных операций в блокчейне. «Главный вопрос заключается в том, сколько энергии затрачивается на обработку информации, связанных с блокчейн и криптовалютой», – уверена спикер.

Перспективы для Казахстана

Необходимо отметить, что Казахстан также предпринимает шаги по изучению и применению новых технологий.

В частности, наша страна запускает крупнейшую в мире образовательную инициативу по подготовке более 40 тысяч специалистов в сфере блокчейн-технологий. Для успешной реализации проекта в июне 2022 года Центр развития платежных и финансовых технологий Нацбанка РК и Astana Hub сформировали проектный офис – блокчейн-центр, нацеленный на поддержку блокчейн-индустрии.

Фото: martechcube.com

Но, необходимо отметить, как подчеркнул Дэвид Эрлих, блокчейн и криптовалюта – это разные вещи. Так, по оценкам отдельных экспертов, технология блокчейн будет развиваться, но не в сфере транзакции криптовалюты, так как многие государства стремятся сохранить контроль над переводом денежных средств через банки (централизованные системы) и для этой цели создаются цифровые национальные валюты такими странами как Китай, США, Россией и другими, в том числе Казахстаном.