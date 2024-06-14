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    16:50, 14 Июнь 2024 | GMT +6

    Блогерша из Алматы совершила суицид

    Айлуна Рахим
    Фото: instagram.com/hey_aimoon

    27-летняя блогерша Айлуна Рахим покончила с собой. Об этом ее подруги сообщили правозащитникам. В полиции прокомментировали эту ситуацию, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Тело девушки нашли вечером 11 июня. Подруги Айлуны Рахим отметили, что она оставила предсмертную записку, в которой винит во всем одного парня. 

    Айлуна Рахим работала в SMM и активно вела соцсети. На ее странице в Instagram более 42 тысяч подписчиков.

    В пресс-службе департамента полиции города ответили, что по данному факту возбуждено уголовное дело. Назначена экспертиза. Другие обстоятельства устанавливаются.

    Теги:
    МВД РК Соцсети Полиция Суицид Алматы Блогеры
    Еламан Турысбеков
    Автор
    Еламан Турысбеков
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