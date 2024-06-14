Блогерша из Алматы совершила суицид

27-летняя блогерша Айлуна Рахим покончила с собой. Об этом ее подруги сообщили правозащитникам. В полиции прокомментировали эту ситуацию, передает корреспондент агентства Kazinform.

Тело девушки нашли вечером 11 июня. Подруги Айлуны Рахим отметили, что она оставила предсмертную записку, в которой винит во всем одного парня.

Айлуна Рахим работала в SMM и активно вела соцсети. На ее странице в Instagram более 42 тысяч подписчиков.

В пресс-службе департамента полиции города ответили, что по данному факту возбуждено уголовное дело. Назначена экспертиза. Другие обстоятельства устанавливаются.