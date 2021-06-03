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Блогеров из разных стран пригласят в Алматы за 26 миллионов тенге

Автор:  
Еламан Турысбеков
3 Июня 2021, 12:50
Блогеров из разных стран пригласят в Алматы за 26 миллионов тенге

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы пригласят зарубежных блогеров за 26 млн тенге. Об этом сообщили в управлении туризма города, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Сообщается, что мероприятие направлено на повышение уровня узнаваемости бренда города на международном и внутреннем рынке и его продвижение в целях развития туристской дестинации.

«ТОО «Туристский Информационный центр города Алматы» проводит комплексную маркетинговую работу с участием 40 зарубежных трэвел-блогеров и медиа-персон с охватом более миллиона человек, так и микро-инфлюенсеров, с аудиторией от 50 тысяч подписчиков. Итогом долгосрочной работы с зарубежными блогерами станет повышение потока туристов, желающих посетить Казахстан и Алматы», - сообщили в управлении.

На указанную сумму планируется организовать два блог-тура по 20 человек с общим количеством на 40 блогеров и журналистов из стран: Грузия, Армения, Беларусь, Россия, Украина, Турция, Корея, ОАЭ, Гонконг. Выбор указанных стран обусловлен наличием прямых рейсов в Алматы и платежеспособной аудиторией, которая ищет новые локации для путешествий.

Стоит отметить, что продвижение туристского потенциала города закладывается в долгосрочной перспективе. Программа блог-тура будет включать в себя известные природные и городские достопримечательности, раскрывающие историю и культуру Казахстана.

«Помимо посещения туробъектов, организация блог-тура включает в себя визовую поддержку, питание, медицинскую помощь, входные билеты, гида-экскурсовода, встречу и проводы в аэропорту г. Алматы и обеспечение трансфера в ходе блог-тура. Также для блогеров будет проведен мастер класс по приготовлению блюд казахской национальной кухни и посещение мастерской ремесленников с фотосессией в национальных костюмах. На память гостям о посещении Казахстана будут подарены национальные сувениры. Блог-туры будут осуществлены с учетом текущей эпидемиологической ситуации в Алматы и Алматинской агломерации», - добавили в ведомстве.


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