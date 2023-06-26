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«Блогерам платят за рекламу хиджаба»: комментарий ДУМК

Автор:  
Шынар Хамитова
26 Июня 2023, 17:07
«Блогерам платят за рекламу хиджаба»: комментарий ДУМК Фото: ortcom.kz

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В сети все чаще начали распространятся слухи о том, что отечественные селебрити активно начали носить хиджаб за деньги. Советник главы ДУМК Кенжетай Дуйсенбай, отвечая на вопросы журналистов в Службе центральных коммуникаций, прокомментировал информацию, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Недавно было сказано, что блогерам платят за ношение хиджаба. Мы не знаем, правда ли это, что вы можете сказать об этом?» - спросил журналист представителей ДУМК.

По словам советника главы ДУМК, такие утверждения – недоказанные, и такие слухи лучше не распространять.

«Вы сами упомянули, что не знаете правда это или нет, а ношение платка - обязанность женщины, достигшей половой зрелости. Мы не слышали о том, что кто-то рекламирует или платит за ношение платка. Это то, что должно исходить из личного выбора мусульманки. Советую по возможности не высказывать такие резкие мнения. Так как это бездоказательные утверждения, это противоречит шариату и казахским традициям. Нельзя рассказывать или распространять такие слухи», - ответил Кенжетай Дуйсенбай.

Ранее советник председателя ДУМК Кенжетай Дуйсенбай на брифинге в СЦК ответил на вопрос о том, можно ли брать в долг для совершения жертвоприношения на Курбан айт.


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