Неработающие туалеты в Бурабае снова на повестке

Проблема туалетов в Щучинско-Боровской курортной зоне поднимается из года в год. В очередной раз тему поднял житель Астаны Болат Бащжанов, прибывший на курорт с туристами. Блогер разместил на своей страничке пост об отсутствии туалетов.

— Общественные туалеты закрыты, в туалет можно лишь сходить в кафе, и те неохотно пускают, в основном только для посетителей. Запах в лесу стоит далеко не хвойный! — подписал он свое видео.

В ТОО «Бурабай Даму» отметили, что у них работает сразу несколько туалетов.

— На поляне Абылай хана предусмотрены санитарно-гигиенические узлы (СГУ). Это уборная в мультимедийном комплексе, а также отдельно стоящий СГУ справа от Мультимедийного комплекса. Ранее отдельно стоящий СГУ временно не работал в связи с подготовкой к туристическому сезону: проводилась санитарная уборка, техническое обслуживание и подача воды. В настоящее время СГУ функционирует, — пояснили в ведомстве.

Правда, функционирует он лишь до 20:00. А что делать отдыхающим дальше?

Руководитель управления туризма Акмолинской области Андрей Подгурский отметил, что на сегодняшний день проблем с туалетами в курортной зоне нет.

— Установлены дополнительно 15 новых туалетов на территории курортной зоны Бурабай. То, что снял блогер, туалет на поляне Абылай хана, он относится к ТОО «Бурабай Даму». По идее, они его должны были запустить только 1 июня, но запустили раньше. На сегодня все туалеты запущены, — поделился Андрей Подгурский.

Время работы некоторых туалетов действительно до 20:00, но сделать круглосуточными, по словам собеседника, пока их невозможно, так как нет обслуживающего персонала. Однако новые туалеты работают по системе QR, а значит круглосуточно.

— 10 новых СГУ, которые поставили на территории Нацпарка, работают от QR и карточек. Там нет человеческого ресурса, поэтому они будут работать круглосуточно. Они установлены на всех локациях, где наблюдается массовое скопление туристов, — добавил Андрей Подгурский.

Ранее сообщалось, что Бурабай ждет перезагрузка: курорт преобразится по новому плану.