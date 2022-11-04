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Блогера из России оштрафовали по нескольким статьям в Алматы

4 Ноября 2022, 13:09
Блогера из России оштрафовали по нескольким статьям в Алматы
4 Ноября 2022, 13:09

Блогера из России оштрафовали по нескольким статьям в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Полиция Алматы привлекла к ответственности блогера из России за нарушение правил дорожного движения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Блогер на видео в сети рассказал, что оставил авто в неположенном месте и ему сняли госномера. «Рахмет закинул - поехал дальше», - подписал ролик автор.


В департаменте полиции Алматы сообщили, что 21-летний гражданин Российской Федерации грубо нарушил правила дорожного движения и его привлекли к ответственности. Сотрудники управления местной полицейской службы составили в отношении него протокол по следующим правонарушениям:

– по статье 601 части 1 КоАП РК «Несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги»;

– по статье 596 части 2 КоАП РК «Нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги, встречного разъезда или обгона»;

– по статье 591 части 1 КоАП РК «Пользование водителем при управлении транспортным средством телефоном либо радиостанцией».

В пресс-службе департамента полиции добавили, что в отношении сотрудников полиции также проводится служебная проверка.


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