Блогер из Казахстана получила штраф за пранк в Китае

— Аружан Айбеккызы, расскажите немного о себе. Откуда вы родом и когда начали заниматься блогерством?

— Я родом из города Талдыкоргана, мне 19 лет. В настоящее время обучаюсь в Qamalladin University по специальности «маркетинг». С самого детства я интересовалась сферой медиа. Поэтому, несмотря на выбранную профессию, около года назад решила попробовать себя в блогерстве. Сначала снимала видео в разных направлениях, искала собственный стиль. Позже мы попробовали формат пранков, снятых в метро. В странах СНГ таких девушек, снимающих подобные видео, очень мало. На сегодняшний день у меня 1,2 миллиона подписчиков, среди которых много иностранных пользователей. Основная цель моего контента — дарить людям хорошее настроение.

— Я посмотрел ваш аккаунт в соцсетях. Формат действительно необычный. Почему вы решили снимать именно такие пранки?

— До этого я пробовала разные форматы и направления, пытаясь найти то, что будет близко и интересно аудитории. Но именно формат пранков в метро оказался самым привлекательным и получил поддержку подписчиков. Я стараюсь снимать свои видео открыто и искренне — без предварительных договоренностей с участниками.

— Пранки, снятые вами в Китае и Узбекистане, вызвали бурное обсуждение. Что вы думаете об этом?

— Видео, вызвавшее столько шума, я сняла во время поездки в Китай, куда ездила по делам, связанным с бизнесом. Однако менталитет этой страны совершенно иной. Я не имела никакой цели очернить или оскорбить Китай. Тем не менее ролик вызвал активное обсуждение. Многие наши граждане начали писать: «Эта девушка арестована, против нее возбуждено уголовное дело». На самом деле никаких проблем с китайской стороной не было — все ограничилось лишь предупреждением.

Если говорить о видео, снятом в Ташкенте, то это было решение всей команды, а не только мое личное. После публикации люди стали писать: «Неужели она не извлекла урок из предыдущей ситуации?!». Я предложила своей команде удалить видео, предупредила, что это может вызвать недовольство, но, так как идея принадлежала всем, противиться я не смогла.

К китайской стороне у меня нет никаких обид. Просто после поднявшегося резонанса мне пришлось вернуться в Казахстан. Если бы этой ситуации не случилось, я бы и дальше продолжала заниматься бизнесом в Китае.

Кроме того, мы снимали совместные проекты с узбекскими блогерами — дарили цветы прохожим, угощали людей едой, устраивали небольшие шоу в центре города. В метро же я не хватала парней бедра, а лишь брала их за руку. Это видео набрало почти 13 миллионов просмотров. Я не считаю себя виновной в этой ситуации, но теперь подобные пранки снимать больше не хочу. Негативные комментарии от узбекской аудитории меня очень задели, а количество оскорблений в мой адрес резко возросло.

— Не возникало ли у вас мысли, что такие пранки противоречат представлениям о скромности казахской девушки, а также менталитету народов Китая и Узбекистана?

— Да, я задумывалась об этом. Я с уважением отношусь к культуре и законам каждой страны. Поэтому хочу извиниться перед народом Китая за тот случай. Я действительно не знала, что в этой стране настолько строгие законы и что видео может вызвать такой широкий общественный резонанс.

К примеру, в Казахстане молодежь чувствует себя более свободно, а в Узбекистане молодые люди более сдержанны. Мне хотелось просто поднять им настроение. Если рассматривать это с позиции всего СНГ, подобные видео — вполне обычное явление. Я не думаю, что мой контент каким-либо образом портит имидж Казахстана.

Теперь я буду подходить к съемкам с большей осторожностью. Продолжу заниматься пранками, но уже с оглядкой на прошлые события. После этой истории мне стало немного боязно и неловко. Об этой ситуации узнали мои родители и родственники — они высказали свое недовольство и разочарование.

— В отношении вас было возбуждено административное дело. Считаете ли вы штраф справедливым?

— Сначала я не понимала, почему Казахстан должен налагать штраф, ведь видео было снято в Узбекистане. Однако в суде мне объяснили, что поскольку я гражданка Республики Казахстан, то административные меры принимаются в моей стране. После того, как мне сказали, что мои действия «вызвали возмущение общественности и общественный резонанс», я решила оплатить штраф. Это стало для меня уроком, и я согласилась с решением суда.

Мне назначили штраф в размере 20 МРП (около 78 тысяч тенге) по статье «Мелкое хулиганство» Кодекса об административных правонарушениях. На суде было сказано, что в моих видео усматриваются признаки харассмента. Но какой харассмент? Я ведь снимаю пранки в шуточной форме. В то время как, например, в общественном транспорте действительно много девушек, ставших жертвами домогательств. В будущем я хочу снимать видео, посвященные таким ситуациям, чтобы привлечь внимание общества к этой проблеме.

Тем не менее я согласна с решением суда. Судья дал мне мудрые советы, касающиеся поведения, нравственности и воспитания казахских девушек.

— После всех этих событий собираетесь ли вы продолжать снимать пранки в том же формате или решили пересмотреть своё творчество?

— После всего произошедшего я серьезно задумалась. Меня очень задели многочисленные оскорбительные и унизительные комментарии. В мой адрес писали непристойные вещи. Я даже подумываю подать заявление в соответствующие органы против тех, кто позволял себе подобные высказывания, но большинство этих аккаунтов — фейковые.

Какой бы контент ни создавал блогер, всегда найдутся те, кому это не понравится.

Я решила, что в странах, граничащих с Казахстаном, больше не буду снимать подобные пранки, а если окажусь в других государствах, подумаю, стоит ли это делать.