Блогер-экстремал попал на камеру видеонаблюдения метро Алматы
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Алматинский блогер-экстремал, зацепившийся за вагон метро, попал на камеру видеонаблюдения метрополитена, передает корреспондент МИА «Казинформ».
На кадрах, снятых на станции «Абай», видно, как подъезжает поезд, на задней торцевой стороне вагона стоит парень. После остановки молодой человек спрыгивает на перрон и заходит в последний вагон.
Ранее сообщалось, что блогер-экстремал, запрыгнув на сцепное устройство поезда метро, проехал от станции «Алмалы» до станции «Абай». Видео появилось в соцсетях.
В пресс-службе КГП «Метрополитен» города сообщили, что в момент происшествия дежурная по обслуживанию пассажиров, выполняя свои прямые обязанности, находилась на противоположной платформе, провожая уезжающих. Воспользовавшись этим, экстремал зацепился за поезд. Его ищет полиция.
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