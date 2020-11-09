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Блогер-экстремал попал на камеру видеонаблюдения метро Алматы

9 Ноября 2020 18:24
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Блогер-экстремал попал на камеру видеонаблюдения метро Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Алматинский блогер-экстремал, зацепившийся за вагон метро, попал на камеру видеонаблюдения метрополитена, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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На кадрах, снятых на станции «Абай», видно, как подъезжает поезд, на задней торцевой стороне вагона стоит парень. После остановки молодой человек спрыгивает на перрон и заходит в последний вагон.

Ранее сообщалось, что блогер-экстремал, запрыгнув на сцепное устройство поезда метро, проехал от станции «Алмалы» до станции «Абай». Видео появилось в соцсетях.

В пресс-службе КГП «Метрополитен» города сообщили, что в момент происшествия дежурная по обслуживанию пассажиров, выполняя свои прямые обязанности, находилась на противоположной платформе, провожая уезжающих. Воспользовавшись этим, экстремал зацепился за поезд. Его ищет полиция.


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#Алматы   #Происшествия   #Транспорт  
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Автор:

Еламан Турысбеков

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