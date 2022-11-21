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Близнецы Касым и Жомарт родились в Туркестане в день выборов

21 Ноября 2022, 21:39
Близнецы Касым и Жомарт родились в Туркестане в день выборов

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ – В день выборов в Тюлькубасской центральной районной больнице 31-летняя женщина родила двойню. Близнецам, родившимся в день выборов, родители дали имена Касым и Жомарт, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима Туркестанской области.

Женщине была успешно проведена экстренная операция. Она родила двух мальчиков в Тюлькубасской центральной районной больнице.

Младенцы весили 3500 и 2700 граммов.

Коллектив больницы и акимат района поздравили маму малышей и вручили ей подарки.

По словам врачей, состояние малышей и их мамы хорошее.


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