Ближневосточный конфликт: в Тель-Авив прибыл посланник США

ТЕЛЬ-АВИВ. КАЗИНФОРМ – В свете продолжения палестино-израильского конфликта в столицу Израиля прилетел представитель Госдепартамента США, который примет участие в переговорах по деэскалации, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на BBC.

В субботу в столичном аэропорту «Бен-Гурион» приземлился американский самолет с заместителем помощника государственного секретаря США по делам Израиля и Палестины Хади Амром на борту. Как ожидается, посланник США примет участие в переговорах между официальными лицами Палестины, Израиля и ООН.

Визит американского представителя состоялся накануне назначенного на воскресенье совещания Совета Безопасности ООН в связи с эскалацией ситуации между Израилем и Палестиной.

Как заявляет посольство США в Израиле, «целью визита Х. Амра станет «усиление необходимости работать в направлении устойчивого спокойствия».

В настоящее время готовность к переговорам выразило лишь палестинское движение ХАМАС. Так, накануне руководитель политбюро организации Халед Машаль в интервью каналу TRT Arabi заявил, что группировка прекратит вооруженное противостояние, если израильские власти откажутся от выселения арабов из их домов в квартале Шейх Джаррах в Иерусалиме, выведут израильских военнослужащих из мечети Аль-Акса и позволят там молиться мусульманам, освободят задержанных в ходе протестов, а также прекратят военные действия против Сектора Газа.

При этом Х. Машаль назвал Египет, Катар и Турцию в качестве стран-посредников на переговорах.

Между тем за день до этого Израиль отверг предложение Египта о перемирии: премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил в пятницу, что операция против палестинских группировок в Секторе Газа еще не завершена.

Несколькими днями ранее госсекретарь США Энтони Блинкен назвал действия Израиля самообороной, что привело к возмущению ряда стран исламского мира, в том числе Ирана и Турции. Позже в беседе с палестинским лидером Махмудом Аббасом американский политик отметил, что израильтяне и палестинцы заслуживают равных прав на свободу, достоинство, безопасность и процветание.

В настоящее время стороны продолжают обмениваться ракетными ударами. В Восточном Иерусалиме, а также в населенных пунктах западного берега реки Иордан продолжаются столкновения между израильскими военными и палестинцами.

В ночь на 15 мая палестинский филиал Красного полумесяца заявил о 1890 пострадавших на территории западного берега реки Иордан, Иерусалиме и Секторе Газа за последние сутки. Из них 250 получили огнестрельные ранения, 325 – ранение резиновыми пулями, более 1,1 тысячи пострадали от удушья в результате действия слезоточивого газа, который использовался для разгона демонстрантов на западном берегу реки Иордан.

По данным канала AlJazeera, с начала эскалации конфликта погибли, по меньшей мере, 139 палестинцев в Секторе Газа и 13 – на Западном берегу. За этот же период в Израиле погибли 8 человек.

В субботу, 15 мая, в Палестине отмечается «Накба» – дословно «день катастрофы» - траурная дата в ознаменование арабо-израильской войны 1948 года, по результатам которой около 750 тысяч палестинцев были вынуждены покинуть свои дома в Палестине. В этот день организуются траурные церемонии, проводится минута молчания в память о погибших палестинцах. Также участники несут большие ключи как символ возвращения на свои земли. В 2014 году израильские власти ввели закон о запрете проведения дня «Накбы»: там считают, что мероприятия несут в себе идеи реваншизма.

События в Восточном Иерусалиме, сопровождавшиеся протестами против изгнания палестинских семей, вызвали самую интенсивную эскалацию между Израилем и Палестиной с 2014 года.

Напомним, эскалация ситуации произошла после того, как ХАМАС запустил ракеты в сторону Иерусалима и Тель-Авив в ответ на столкновения израильской полиции с палестинцами возле мечети Эль-Акса на востоке Иерусалима во время Рамадана. В ответ Израиль совершил артиллерийский обстрел и авианалет против палестинских военных в Секторе Газа.



