Ближайший старт с Байконура намечен на 15 августа

На космодроме Байконур идет подготовка к предстоящим пускам, передает корреспондент агентства Kazinform.

Согласно утвержденному с казахстанской стороной графику пусков с Байконура, ближайший старт запланирован на 15 августа 2024 года. Грузовой корабль «Прогресс МС-28», который готовят к запуску в этот день, был доставлен на космодром в ноябре 2023 года.

Подготовка космического грузовика идет по плану. «Прогресс МС-28» в полном объеме прошел цикл автономных испытаний бортовых систем, служебного оборудования и аппаратуры. После окончания комплексных, пневмовакуумных и приемосдаточных испытаний специалисты завода экспериментального машиностроения, входящего в состав РКК «Энергия», выполнили процедуру выходного контроля перед погрузкой корабля в железнодорожный транспортный агрегат, сообщает пресс-служба Роскосмоса.

Напомним, предыдущий транспортный корабль «Прогресс МС-27» был запущен с Байконура 30 мая 2024 года.

На днях на Байконур прибыл железнодорожный эшелон из 28 вагонов с новыми ракетами «Союз-2.1а», которым предстоит вывести на орбиту транспортный пилотируемый корабль (ТПК) «Союз МС-26» и космический грузовик «Прогресс МС-29».

По программе запусков Байконура, старт ТПК «Союза МС-26» к Международной космической станции намечен на 11 сентября 2024 года. В состав новой экспедиции на МКС вошли космонавты Роскосмоса Алексей Овчинин и Иван Вагнер, а также астронавт NASA Дональд Петтит. Экипаж МКС -27 будет работать на орбите 202 суток.

Что касается времени запуска прибывшего на Байконур грузового корабля «Прогресс МС-29», то его старт запланирован на осень 2024 года.