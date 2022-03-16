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    11:31, 16 Март 2022 | GMT +6

    БЛИЖАЙШИМ РОДСТВЕННИКАМ ПРЕЗИДЕНТА ЗАПРЕТЯТ ЗАНИМАТЬ ПОЛИТИЧЕСКИЕ ДОЛЖНОСТИ И РУКОВОДИТЬ КВАЗИГОСУДАРСТВЕННЫМИ СТРУКТУРАМИ

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Для ближайших родственников Президента будет введен законодательный запрет на занятие должностей политических госслужащих и руководителей в компаниях. Об этом заявил Глава государства Касым-Жомарт Токаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Глава государства должен выступать незыблемым гарантом равенства возможностей для всех граждан. Поэтому для ближайших родственников Президента будет введен законодательный запрет на занятие должностей политических государственных служащих и руководителей в квазигосударственном секторе», - заявил во время совместного заседания Палат Парламента РК.

    Напомним, сегодня Глава государства выступает с ежегодным Посланием народу Казахстана.


    Теги:
    Президент Послание Президента РК-2022 Другие государственные органы Главная Общество
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