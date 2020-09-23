Ближайшие 10 лет являются критически важными для нашего поколения – Президент РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Ближайшие 10 лет являются критически важными для нашего поколения. Такую мысль высказал Президент РК Касым-Жомарт Токаев на общеполитических дебатах 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Для динамичного восстановления мировой экономики нам необходимо срочно предпринять согласованные действия. Я присоединяюсь к призыву Генерального секретаря о необходимости реализации пакета мер по стимулированию экономического роста общей стоимостью в 10% от мирового ВВП, а также разделяю его мнение о том, что ответ на пандемию должен основываться на Новом глобальном соглашении, нацеленном на создание равных и более широких возможностей для всех. Мы считаем, что меры по замораживанию выплат долгов беднейшими странами будут содействовать нейтрализации негативных факторов и купированию неопределенности на мировых рынках. Международным финансовым учреждениям следует активнее внедрять инновационные решения в свою деятельность. В частности, имею ввиду формулу «долговые послабления в обмен на инвестиции в национальные системы здравоохранения», - сказал Касым-Жомарт Токаев на общеполитических дебатах 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Президент выразил надежду, что предстоящее Заседание высокого уровня по финансированию глобального развития увенчается принятием конкретных и действенных решений.

«Развивающиеся страны, не имеющие выхода к морю, особенно сильно пострадали от COVID-19, нанесшего серьезный ущерб торговле и транспортно-логистическому комплексу. Как действующий председатель Группы развивающихся стран, не имеющих выхода к морю, Казахстан предложил принять Дорожную карту ООН с целью придания нового импульса реализации Венской программы действий. Высокие ожидания наших граждан связаны с достижением практических результатов в соответствии с Повесткой дня устойчивого развития на период до 2030 года», - отметил Глава государства.

«Восстановление прежних темпов совместной работы в рамках Десятилетия действий по достижению Целей устойчивого развития потребует быстрых и хорошо скоординированных шагов. В этом контексте ближайшие 10 лет являются критически важными для нашего поколения», - заключил Касым-Жомарт Токаев.