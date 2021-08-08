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    02:05, 08 Август 2021 | GMT +6

    Близ Степногорска тушат возгорание сухой травы

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    АКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - В городе Степногорск, 7 августа в 17:30 на окраине с. Карабулак произошло возгорание сухой травы на предварительной площади 40 гектаров, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сообщение ДЧС области в Instagram.

    В 22.05 возгорание локализовано. Тушение продолжается.

    На месте работают силы ДЧС - 16 сотрудников и 4 единицы техники, УЛХ «Степногорское лесничество» 6 работников и 2 единицы техники.

    Местные исполнительные органы- 21 человек и 8 единиц техники. Угрозы возгорания лесного массива и населенных пунктов нет.


    Теги:
    Пожар Происшествия, ЧС Видео Происшествия Акмолинская область
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