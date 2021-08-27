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Благоустройство 17 жилых домов ведётся на Жагалау в столице

27 Августа 2021 20:33
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Благоустройство 17 жилых домов ведётся на Жагалау в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Комплексное благоустройство 17 многоквартирных жилых домов ведётся в микрорайоне Жагалау, где проживает порядка 20 тысяч человек, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

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В микрорайоне Жагалау планируют построить зону для выгула домашних питомцев, 1 универсальный хоккейный корт, 4 стола для настольного тенниса, 6 гимнастических площадок, 7 футбольно-баскетбольных полей, 9 участков для тихого отдыха, 12 зон с workout комплексом, 12 тренажёрных зон, 16 детских площадок.

По проектно-сметной документации при обустройстве площадок используется травмобезопасное резиновое покрытие, а также сертифицированные малые архитектурные формы. Необходимо подчеркнуть, что новые площадки соответствуют всем современным требованиям безопасности.

В текущем году работой охвачены 38 дворов и два сквера. Акцент сделан на дворы от проблемных застройщиков и площадки, которые не благоустраивались более 10 лет. Стоит отметить, что в 2020 году благоустроено 32 участка, особое внимание было уделено жилым массивам.

Отметим, аналогичной работой охвачены все районы города. Так, в 2020 году в Нур-Султане были благоустроены более 150 дворов и 60 общественных пространств, в текущем году будет построено и отремонтировано 150 дворов и 40 общественных пространств.


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#Нур-Султан   #Акимат   #Строительство   #Жилье  
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