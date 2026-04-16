Благотворительная ярмарка в Баку укрепила культурный обмен Казахстана и Азербайджана

Организаторами мероприятия выступили Международный женский клуб совместно с Посольством Казахстана в Азербайджане. Ярмарка прошла при поддержке десятков аккредитованных в Баку дипломатических миссий, местных и зарубежных компаний, а также волонтеров. Масштабное событие стало еще одним подтверждением высокого уровня гуманитарного взаимодействия и межкультурного диалога.

С приветственным словом выступил Посол Казахстана в Азербайджане Алим Байель, подчеркнувший важность благотворительных инициатив в современных условиях. Он отметил, что поддержка социально уязвимых категорий населения, включая женщин и детей, является важной частью наших ценностей, а развитию волонтерства придает большое значение Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

Фото: Серикбол Кошмаганбетов/Kazinform

Президент Международного женского клуба Баку Асемгуль Байель выразила признательность всем участникам и партнерам ярмарки, отметив, что собранные средства будут направлены на реализацию социальных и гуманитарных проектов. В частности, помощь будет оказана семьям, нуждающимся в поддержке, ветеранам, детям с особенностями развития, детским домам, а также женщинам, стремящимся развивать предпринимательскую деятельность и матерям-одиночкам. Международный женский клуб Баку объединяет супруг послов и видных азербайджанских женщин, занимающихся предпринимательской и общественной деятельностью.

На церемонии открытия также выступили председатель парламентского комитета по вопросам семьи, женщин и детей Хиджран Гусейнова и заместитель министра культуры Азербайджана Саадат Юсифова. Они отметили значимость подобных мероприятий для укрепления общественной солидарности и продвижения культурного разнообразия. Гости также отметили, что через благотворительность азербайджанцы еще ближе знакомятся с казахской культурой.

В рамках ярмарки были представлены изделия народных ремесленников, национальные блюда разных стран, а также организована насыщенная культурно-развлекательная программа, включающая музыкальные выступления, лотереи и конкурсы. Посетители ознакомились с казахской юртой и продукцией казахстанских компаний.

Ранее Наурыз в казахском стиле масштабно отпраздновали в Баку.