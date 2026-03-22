Наурыз в казахском стиле масштабно празднуют в Баку

Открытие посетили послы и руководители международных организаций, представители госорганов, общественные деятели, бакинская общественность и казахстанцы, проживающие в Азербайджане.

Фото: Серикбол Кошмаганбетов/Kazinform

Открывая мероприятие, Посол Казахстана в Азербайджане Алим Байель отметил, что празднование Наурыза на берегу Каспия стало символом неразрывности культурных и исторических уз между двумя братскими народами. Дипломат подчеркнул, что Наурыз и Ораза айт, совпавшие в этом году по времени, являются общим достоянием тюркского мира, а проведение подобных акций позволяет жителям Азербайджана ближе знакомиться с традициями и современными достижениями Казахстана. Посол заявил, что сегодня в отношениях между Казахстаном и Азербайджаном, а также во всем тюркском мире царит атмосфера обновления, единения и сотрудничества.

В течение трех дней с 20 по 22 марта азербайджанцы имеют возможность ознакомиться с этнокультурным наследием Казахстана. Праздничная программа объединила выступления известных артистов, фольклорных ансамблей, детских танцевальных коллективов, лучшие образцы казахской и азербайджанской музыки.

Особый интерес вызвали танцевальные номера, включая казахский флешмоб «Қара Жорға» и объединяющий тюркские народы танец «Яллы». Самой «зажигательной» частью мероприятия стала «народная дискотека», где бакинцы и проживающие в Азербайджане казахстанцы дружно танцевали под казахскую и азербайджанскую музыку.

Интерактивная часть включала в себя познавательные конкурсы на знание общих корней казахского и азербайджанского языков, а также национальные спортивные состязания — арқан тарту и асық ату.

Важной составляющей праздника стали тематические мастер-классы по прикладному искусству — росписи орнаментов и изготовлению национальных украшений. Знакомство с традиционной кухней стало особой частью мероприятия. Гостям были предложены блюда, символизирующие праздник — наурыз коже, бауырсаки, плов, жент и курт.

В рамках торжества были разыграны ценные призы, в том числе авиабилеты в Казахстан.

Мероприятия на Приморском бульваре продлятся до 22 марта и, по словам организаторов, станут важной вехой в деле укрепления двустороннего культурного диалога.

Ранее в штаб-квартире ООН состоялось официальное мероприятие, посвященное празднованию Наурыз.