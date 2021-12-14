Благотворителей и меценатов отметили в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 14 декабря в Нур-Султане состоялась торжественная церемония вручения государственных и общественных наград АНК, передает МИА «Казинформ».

В Нур-Султане состоялась торжественная церемония вручения государственных и общественных наград АНК, Почетных грамот и благодарственных писем Президента Республики Казахстан – Председателя Ассамблеи народа Казахстана К.К. Токаева, медалей «Халық алғысы», награждение юбилейными медалями «Қазақстан Республикасының Тәуелсіздігіне 30 жыл», общественными медалями Ассамблеи народа Казахстана «Бірлік», нагрудными знаками Ассамблеи народа Казахстана «Жомарт жан»

Глава государства Касым-Жомарт Токаев объявил 2021 год Годом 30- летия Независимости . 30-летие Независимости Республики Казахстан – это возможность осмыслить наши достижения, определить задачи на будущее.

Отметим, что с начала 2021 года во всех отраслях государственной и общественной жизни проводятся различные мероприятия, направленные на консолидацию и единение общества, символизирующие незыблемые основы Независимости.

Сегодня благотворительность, как социальная функция общества, обретает особый смысл и значение в укреплении стабильности, общественного согласия и общенационального единства, которая выступает неотъемлемой частью социального государства. Развитию данного направления Ассамблея народа Казахстана уделяет особое внимание.

С начала года в рамках празднования 30-летия Независимости Ассамблеей были проведены более 58 тысяч благотворительных мероприятий и, для подведения итогов благотворительной деятельности АНК состоялся республиканский форум благотворителей Ассамблеи народа Казахстана «Караван милосердия».

В форуме приняли участие заместитель Председателя АНК – заведующий Секретариатом М.Азильханов , вице-министр информации и общественного развития РК С.Егизбаев , депутаты Мажилиса Парламента РК, члены АНК, региональные делегации - благотворители, меценаты, спонсоры, представители благотворительных организаций и фондов, этнокультурных объединений и неправительственных организаций, участники благотворительных проектов АНК, корреспонденты СМИ.

Благодаря Независимости, мы живем в стране, в которой люди провозглашаются главным богатством государства, а единство и солидарность являются общественной нормой. С таким тезисом заместитель Председателя АНК Марат Азильханов выступил в ходе открытия форума благотворителей, меценатов и доноров Ассамблеи народа Казахстана, а также поздравил всех участников с 30-летним юбилеем Независимости Казахстана.

«Сегодня мы должны воздать должное благородству сердец наших благотворителей, от которых в этом году 138 тысяч граждан и 20 тысяч семей получили помощь в размере более 1,3 млрд. тенге», - сказал заместитель Председателя АНК.

Следует отметить, что благотворительные мероприятия в рамках акции «Караван милосердия - 30 добрых дел» Ассамблеи народа Казахстана в течении года проходили во всех регионах Казахстана.

Также ежегодно проводится благотворительная акция «Мектепке жол». В рамках данной акции в 2021 году была оказана помощь 16 008 детям и 2 804 семьям на общую сумму более 169 млн тенге в виде канцелярских принадлежностей и школьной формы.

Кроме того, пострадавшим от лесного пожара жителям города Риддер членами Ассамблеи народа Казахстана оказана гуманитарная помощь. Собранный гуманитарный груз общим весом 16 тонн был доставлен автокараваном населению города. Сумма оказанной помощи составила 48 млн 221 тысяч тенге.

Напомним, ежегодный общенациональный форум Ассамблеи народа Казахстана «Караван милосердия» направлен на оказание помощи нуждающимся и укрепление таких нравственных ценностей как доброта и гуманизм.

В завершение мероприятия Марат Азильханов выразил благодарность участникам мероприятия и меценатам за вклад в развитие благотворительной деятельности.