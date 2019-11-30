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Благотворительную акцию «Армандар орындалады» запустили в партии «Nur Otan»

30 Ноября 2019 19:31
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Благотворительную акцию «Армандар орындалады» запустили в партии «Nur Otan»

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Благотворительная акция «Армандар орындалады» в рамках празднования Дня Первого Президента РК стартовала в Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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100 членов партии «Nur Otan» с именем Нурсултан посетили Детскую клиническую больницу «Аксай» и поздравили с праздником 100 детей, проходящих лечение с диагнозом ДЦП и с другими сложными заболеваниями.



Им были вручены ценные подарки, о которых они мечтали. Организаторы заранее собрали пожелания 100 детей из детской больницы.

«В этой университетской детской клинике лежат дети с различными заболеваниями, многие приехали сюда из регионов. С ними нет рядом родителей. Заранее собрали их пожелания, многие захотели «Lego» (конструкторы - прим. авт.), кто-то захотел планшет. Считаем, что самое главное для детей – это внимание, и чтобы они к этому важному празднику - Дню Первого Президента – получили свой подарок, осуществили свою мечту и уверенно смотрели в будущее», - сказал первый заместитель председателя Алматинского городского филиала партии «Nur Otan» Станислав Конкуров.

По его словам, 100 членов партии с именем Нурсултан запустили челлендж по всей страны.

«Я надеюсь, челлендж поддержат казахстанцы, и во всех городах пройдут такие акции. Неважно, как тебя зовут, главное, чтобы люди, в первую очередь, помогали детям, которые нуждаются в этой помощи и внимании», - добавил Станислав Конкуров.

По его словам, что в целом по республике имя Нурсултан носят более 30 тыс. человек.

Добавим, что в ходе мероприятия в Парке Первого Президента РК дан старт челленджу добра, в ходе которого участники акции сделали обращение к казахстанцам по поддержке акции и оказанию помощи больным детям.

Организаторами акции выступили Алматинский городской филиал партии «Nur Otan» и Алматинское молодежное крыло «Jas Otan».


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Ключевые слова: Алматы, Нур Отан, Первый Президент - Елбасы,
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Автор:

Еламан Турысбеков

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