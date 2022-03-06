Благотворительное мероприятие провели в столичном Доме дружбы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Турецкий этнокультурный центр «Ахыска» при поддержке Ассамблеи народа Казахстана города Нур-Султана организовал праздничную программу для незрячих женщин в Доме дружбы. Мероприятие посвящено Международному женскому дню, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

Председатель городского отделения общественного объединения «Казахское общество слепых» Ергали Бухаров поблагодарил организаторов за поздравления и внимание к незрячим женщинам.

«Нашему объединению более семидесяти лет. Сегодня в него входит более 500 человек разных возрастных групп. Наши участники принимают активное участие в различных мероприятиях. Сегодня, в преддверии Международного женского дня 8 марта, я хотел бы поблагодарить вас за поздравления и внимание», - сказал он.

«Очень важно, чтобы духовные ценности простых людей были открыты, что влияет на доброту людей в обществе. Пусть ваша душа всегда сияет, несмотря на все трудности жизни. Мы всегда с вами и поддерживаем вас. Поздравляю вас с Международным женским праздником», - поздравил председатель Турецкого этнокультурного центра «Ахыска» Аскер Пириев и вручил виновницам праздника подарки.

В числе незрячих людей есть женщины, которые нашли в себе силы и добились успехов в различных сферах: культуре, творчестве, спорте.

Музыкальный коллектив, созданный Казахским обществом слепых города Нур-Султана, продемонстрировал свое мастерство и порадовал гостей хорошим выступлением.