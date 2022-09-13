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    13:42, 13 Сентябрь 2022 | GMT +6

    Благотворительная ярмарка в поддержку пострадавших от пожаров предпринимателей пройдет в Костанае

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    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Региональная палата предпринимателей Костанайской области в целях поддержки пострадавших от лесных пожаров предпринимателей организует ярмарку, все средства от которой пойдут в фонд помощи, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Для оказания помощи пострадавшим предпринимателям от пожаров в Аулиекольком районе Палата предпринимателей Костанайской области 17 сентября 10:00 в ТРЦ «Kostanay Plaza» (фермерский рынок) проводит ярмарку, весь доход от которой будет направлен в фонд помощи. Ярмарка будет проводиться в формате розничной торговли по сниженным ценам»,- сообщили в пресс-службе Региональной палаты.

    Ранее сообщалось, что девять подрядных организаций приступили к стройке домов для погорельцев

    Пострадавшие от пожаров граждане уже получили первые выплаты.


    Теги:
    Общество Пожар Костанай Костанайская область Бизнес Происшествия Происшествия, ЧС
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