Благотворительная елка Ассамблеи народа Казахстана прошла в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В столичном Доме дружбы прошла новогодняя благотворительная елка Ассамблеи народа Казахстана города Нур-Султан, передает МИА «Казинформ».

Новогодний утренник собрал в концертном зале Дома дружбы около 100 детей. Ребята с большим интересом слушали забавных сказочных героев в образе Деда Мороза и Снегурочки, Микки Мауса и Гринча, Миньона и Железного Человека. Организованные игры и концертная программа подарили д етям хорошее настроение, ощущение волшебства новогоднего праздника, чувства сопричастности к счастливому миру детства, добра, дружбы и всеобщего веселья в канун Нового года.









Представители столичных этнокультурных центров поздравили ребят с наступающим Новым годом и к аждый юный участник елки получил свой подарок.









Отмечается, целью мероприятия является оказание помощи детям из малообеспеченных и многодетных семей, детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, и детям с особыми потребностями в преддверии праздника.