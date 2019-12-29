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28.12.2019 21:35
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Благотворительная елка Ассамблеи народа Казахстана прошла в столице
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В столичном Доме дружбы прошла новогодняя благотворительная елка Ассамблеи народа Казахстана города Нур-Султан, передает МИА «Казинформ».
Новогодний утренник собрал в концертном зале Дома дружбы около 100 детей. Ребята с большим интересом слушали забавных сказочных героев в образе Деда Мороза и Снегурочки, Микки Мауса и Гринча, Миньона и Железного Человека. Организованные игры и концертная программа подарили д етям хорошее настроение, ощущение волшебства новогоднего праздника, чувства сопричастности к счастливому миру детства, добра, дружбы и всеобщего веселья в канун Нового года.
Представители столичных этнокультурных центров поздравили ребят с наступающим Новым годом и к аждый юный участник елки получил свой подарок.
Отмечается, целью мероприятия является оказание помощи детям из малообеспеченных и многодетных семей, детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, и детям с особыми потребностями в преддверии праздника.
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