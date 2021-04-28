Благотворительная акция прошла ко Дню единства народа Казахстана в ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - В преддверии праздника дружбы, понимания и согласия члены этнокультурных объединений ВКО провели благотворительную акцию по раздаче продуктовых наборов для малоимущих и многодетных семей. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на инфоцентр.

Инициаторами мероприятия выступили чечено-ингушское и армянское этнокультурные объединения при поддержке Дома дружбы – центра общественного согласия.

Они навестили маму троих детей Гульден Елеудину и многодетную маму пятерых детей Даниру Маликову, поздравили их с наступающим весенним праздником, а также вручили продуктовые наборы.

«Наш этноцентр на протяжении многих лет поддерживает проведение различных благотворительных акций, – сказал активист армянского этнокультурного объединения Эрик Шахбазян. – Сегодняшнее мероприятие мы приурочили ко Дню единства народа Казахстана. Пусть и дальше народ нашей страны живёт в мире и согласии».

Для Гульден и Даниры приезд гостей стал приятным сюрпризом, ведь для них очень важна поддержка.

«Уже не первый раз становлюсь участницей акции, – поделилась Гульден Елеудина. – Хочу выразить благодарность за помощь и поддержку. Для нас это значимо, ведь я одна воспитываю троих детей».

С начала года дома дружбы ВКО оказали благотворительную помощь на сумму 27 460 176 тенге. Тех, кто нуждался в помощи, обеспечили продуктами, медицинскими масками, лекарствами, а также наборами для ифтара.