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Благотворительная акция «Қамқор» стартовала в Нур-Султане
7 Мая 2022 12:25

Благотворительная акция «Қамқор» стартовала в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Столичная Ассамблея народа Казахстана совместно с предпринимателями этнокультурных объединений организовала благотворительную акцию «Қамқор», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт городского акимата.

Традиционно члены этнокультурных объединений принимают участие во всех благотворительных акциях, оказывают помощь многодетным и малообеспеченным семьям, одиноким людям, детям с ограниченными возможностями, ветеранам войны и труженикам тыла.

Акция приурочена к 30-летию образования Вооруженных Сил Республики Казахстан и 77-летию со Дня Великой победы.

Один из организаторов акции - председатель чечено-ингушского этнокультурного объединения «Вайнах» Башир Солсанов - выразил готовность коллег оказать посильную помощь в поддержке наших земляков.

«Мы учимся у вас дружбе, патриотизму, любви к Родине. Преклоняем головы перед вами и вашим мужеством. Гордимся вашим великим беспримерным подвигом!», - сказал Башир Солсанов.

В ходе акции, направленной на поддержку ветеранов Великой Отечественной войны и тыла, 60 семей получили продуктовые корзины.

В свою очередь семьи, получившие помощь, поблагодарили всех организаторов и спонсоров акции, пожелав им здоровья, благополучия и успехов в делах.

Координатором благотворительной деятельности является центр «Парасат», организованный при Доме дружбы.

В 2021 году в рамках акций «Марафон добрых дел», «30 добрых дел» проведено 55 благотворительных акций, получили помощь 5800 человек на общую сумму 36 млн тенге.

С начала текущего года было проведено 11 благотворительных акций, оказана помощь 3000 семей на общую сумму 11 млн 200 тыс. тенге.

Ранее волонтеры столичной Ассамблеи провели санитарную очистку жилых дворов одиноких пожилых людей, также в рамках благотворительной акции «Теплое сердце, добрые пожелания!» членами столичной АНК была оказана помощь детям, нуждающимся в лечении.


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