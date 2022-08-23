Благоприятные погодные условия способствуют успешной кормозаготовительной кампании – Ербол Карашукеев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – О проводимой работе по кормозаготовке сообщил министр сельского хозяйства РК Ербол Карашукеев на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Для решения вопросов кормообеспечения Правительством принят ряд оперативных и системных мер», - сказал Ербол Карашукеев.

В частности, по словам главы МСХ, для частичного возмещения затрат по содержанию маточного поголовья сельскохозяйственных животных 31 января 2022 года из резерва Правительства РК выделено 663,9 млн тенге для Мангистауской области.

На 2022 год акиматами областей на субсидирование удешевления стоимости приобретения кормов выделено 11,5 млрд. тенге.

В апреле 2022 года на заседании Республиканской бюджетной комиссии одобрено выделение 20 млрд тенге на увеличение уставного капитала Продкорпорации для закупа фуражного зерна в объеме 200 тыс. тонн.

Кроме того, министерством совместно с местными исполнительными органами разработана и утверждена Дорожная карта по развитию отрасли кормопроизводства на 2022-2025 годы, которая включает системные меры по кормообеспечению сельскохозяйственых животных.

Так, дорожной картой предусматривается следующие основные мероприятия:

разработка и утверждение научно-обоснованных севооборотов для животноводческих хозяйств;

определение потребности хозяйств в семенах кормовых культур и технике для производства и заготовки кормов;

обеспечение повсеместного внедрения и соблюдения пастбищеоборотов и др.

На сегодня местными исполнительными органами ведется работа по исполнению мероприятий Дорожной карты.

В этом году для обеспечения кормами поголовья сельхозживотных посевные площади кормовых культур увеличены с 3,2 млн.га до 3,7 млн. га.

«В целом в 2022 году в большинстве регионов наблюдаются положительные погодные условия, что способствует проведению успешной кормозаготовительной компании», - заверил министр.