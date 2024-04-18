Благодаря закону мы сформируем общую культуру против насилия — Халида Ажигулова

Юрист-социолог и правозащитница Халида Ажигулова считает, что принятие закона о семейно-бытовом насилии в Казахстане является историческим событием, передает корреспондент агентства Kazinform.

— На моей памяти это возможно единственный закон, который требовал именно народ, и по которому воля народа была услышана властями и, наконец, его приняли. Этот закон был выстрадан гражданским обществом. И очень важно принять его именно сейчас, потому что мы видим, с каким серьезным уровнем насилия столкнулась наша страна и ежедневно сталкиваются наши граждане, — сказала Халида Ажигулова.

По ее мнению, для борьбы с домашним насилием необходимо строго пресекать любые его формы на начальных стадиях.

— Потому что насилие зарождается в семье, это видит ребенок. Если он считает это нормой, то он дальше несет это насилие в школу и социум. Например, недавно был случай, когда в одной из спортшкол убили ребенка. Это все последствия семейно-бытового насилия. Потому что дети учатся насилию и жестокости только в семье. Также важно, чтобы такие законы как можно лучше защищали права детей от любых форм насилия, и своевременно наступало за это наказание, — считает правозащитница.

Она подчеркнула, что закон также направлен на криминализацию насилия в общественной и семейно-бытовой сферах, что очень важно для того, чтобы любой человек в нашей стране чувствовал себя безопасно на улице.

— Я считаю, что принятие этого закона скажется положительно на нашем обществе. Он, прежде всего, направлен на агрессоров, насильников и абьюзеров, которые издеваются над другими людьми, детьми, которые длительно время чувствовали свою безнаказанность или получали слишком мягкие наказания. Поэтому закон приведет к большей безопасности наших детей и женщин, — сказала Халида Ажигулова.

Самым главным изменением, к которому может привести этот закон, правозащитница назвала изменение менталитета нашего общества.

— Мы как раз таки хотим поменять менталитет нашего народа. У нас должна быть нулевая терпимость к любым формам насилия в принципе. Большая часть нашего населения — это порядочные, адекватные граждане, которые не приемлют насилие, но, к сожалению, в сознании отдельных малочисленных групп людей насилие — это норма. И они часто выступают в соцсетях, распространяют свои вредоносные идеи о том, что, якобы можно бить детей и жену. Я считаю, что благодаря этому закону мы сформируем общую культуру против насилия и за безопасность каждого человека, — заключила правозащитница.

Ранее сообщалось, что Президентом Касым-Жомартом Токаевым подписаны законы РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам обеспечения прав женщин и безопасности детей» и «О внесении изменений и дополнений в Кодекс РК об административных правонарушениях по вопросам обеспечения прав женщин и безопасности детей».