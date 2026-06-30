Благодаря поддержке государства, моя жизнь вернулась в нормальное русло: казахстанская репатриантка из Сирии выступила в ООН

Казахстанская делегация принимает активное участие в работе Конттртеррористической недели ООН в Нью Йорке (26 июня — 2 июля). На данной многосторонней площадке наша делегация представила казахстанский опыт по возвращению наших граждан из зон вооруженных конфликтов в Сирии и Ираке, передает Kazinform со ссылкой на МИД РК.

Особое впечатление на аудиторию произвело выступление одной из казахстанских репатрианток, которая выступила с трибуны ООН в качестве специального гостя на Конференции высокого уровня.

Она поделилась своим уникальным опытом репатриации и ресоциализации в казахстанское общество после всех сложностей и преград, встретившихся на ее пути.

— Благодаря поддержке государства, моя жизнь вернулась в нормальное русло, мои дети получают образование, а я имею возможность заниматься своим маленьким бизнесом, — подчеркнула она.

В ходе Контртеррористической недели Казахстан наряду с государствами-членами ООН принимает участие в разработке итогового текста 9-го обзора Глобальной контртеррористической стратегии, который будет принят по итогам Конференции.

На полях Контртеррористической недели казахстанская делегация совместно с центральноазиатскими странами проведет специализированный сайд-ивент на тему: «Опыт Центральной Азии в области судебного преследования, реабилитации и реинтеграции возвращенцев из зон конфликтов», а также ряд двусторонних встреч с представителями ООН и международными экспертами.

Казахстан приглашен в качестве спикеров на ряд сайд-ивентов, организованных международными организациями и странами-партнерами — Россией и Ямайкой.

Репатриантка (имя не разглашается в целях безопасности) и ее четверо детей были возвращены в Казахстан в рамках специальной гуманитарной операции «Жусан» в 2019 году, инициированной решением Президента Республика Казахстан Касым-Жомарта Токаева.

В результате проведенных операций «Жусан» и «Русафа» были возвращены на родину более 700 граждан Казахстана, большинство составляли женщины и дети.

Ранее мы писали об итогах спецоперации «Жусан», которая проводилась в несколько этапов с 2019 года по 2021 годы.