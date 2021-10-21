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    17:55, 21 Октябрь 2021 | GMT +6

    Благодаря плодотворной работе АНК сформировалась уникальная модель межэтнического согласия - Дмитрий Останькович

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Озвученные Президентом задачи и приоритеты ориентированы на более широкое вовлечение казахстанцев в социально-культурные, общественные и образовательные процессы. Такое мнение выразил председатель белорусского культурного центра «Радима» АНК города Нур-Султан Дмитрий Останькович, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Программа заседания была очень насыщенной и интересной. На заседании были обсуждены важные вопросы, касающиеся разнообразной деятельности Ассамблеи народа Казахстана: полилингвальное образование, интеграция узбекской молодежи в казахстанское общество, механизмы улучшения работы Совета общественного согласия, деятельность Советов матерей, законодательные инициативы по вопросам кибербуллинга, интернет и проблемы воспитания детей и многие другие. Самым главным и целеполагающим стал доклад Президента Республики Казахстан – Председателя Ассамблеи народа Казахстана Касым-Жомарта Токаева. Он обозначил приоритеты деятельности АНК и поставил перед ней новые задачи. Это – повышение эффективности работы на местном уровне, решение социально-экономических вопросов, создание условий и поддержка инициатив, направленных на дальнейшую консолидацию казахстанцев», - прокомментировал председатель белорусского культурного центра «Радима».

    По его словам, Президент обратил внимание на необходимость недопущения дискриминации и конфликтов на межэтнической почве, жесткого пресечения провокаций и попыток дестабилизации межэтнического мира и согласия в нашей стране.

    «Озвученные Главой государства приоритеты и задачи ориентированы на построение единой гражданской нации, и на более широкое вовлечение казахстанцев в социально-культурные, общественные и образовательные процессы. Благодаря плодотворной работе Ассамблеи народа Казахстана в нашей стране сформировалась уникальная модель межэтнического и межконфессионального согласия, солидарности и взаимопонимания, которую мы, казахстанцы должны оберегать и поддерживать во имя нашего общего счастливого будущего», - добавил председатель белорусского культурного центра «Радима» АНК города Нур-Султан Дмитрий Останькович.


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