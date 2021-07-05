Благодаря обретению Независимости удалось вернуть честные имена выдающихся деятелей - Президент РК
«К сожалению, почти все они были объявлены врагами народа и стали жертвами репрессий. Их труды были уничтожены, и на протяжении многих лет было запрещено называть их имена. Однако наш народ смог восстановить имена своих великих сыновей. За годы Независимости история движения «Алаш» и его духовное наследие были кардинально пересмотрены. Несколько лет назад мы отметили 100-летие автономии «Алаш». В этом году 155-летие Алихана Бокейхана празднуется в рамках юбилея Независимости. Мы возрождаем имена деятелей «Алаш» и дадим достойную оценку их исторической роли. Моим Указом создана государственная комиссия по полной реабилитации жертв политических репрессий», – заявил Касым-Жомарт Токаев.
Напомним, что сегодня Президент принял участие в церемонии открытия памятника Алихану Бокейхану, Ахмету Байтурсынулы и Миржакыпу Дулатулы.