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    19:31, 04 Июль 2021 | GMT +6

    Благодаря обретению Независимости удалось вернуть честные имена выдающихся деятелей - Президент РК

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Глава государства в церемонии открытия памятника лидерам движения «Алаш» отметил, что благодаря обретению Независимости удалось вернуть честные имена выдающихся деятелей движения «Алаш», которые были подвергнуты репрессиям, а их труды были преданы забвению, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    «К сожалению, почти все они были объявлены врагами народа и стали жертвами репрессий. Их труды были уничтожены, и на протяжении многих лет было запрещено называть их имена. Однако наш народ смог восстановить имена своих великих сыновей. За годы Независимости история движения «Алаш» и его духовное наследие были кардинально пересмотрены. Несколько лет назад мы отметили 100-летие автономии «Алаш». В этом году 155-летие Алихана Бокейхана празднуется в рамках юбилея Независимости. Мы возрождаем имена деятелей «Алаш» и дадим достойную оценку их исторической роли. Моим Указом создана государственная комиссия по полной реабилитации жертв политических репрессий», – заявил Касым-Жомарт Токаев.

    Напомним, что сегодня Президент принял участие в церемонии открытия памятника Алихану Бокейхану, Ахмету Байтурсынулы и Миржакыпу Дулатулы.


    Теги:
    Президент Президент Казахстана 30 лет Независимости Общество История Казахстана
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