Благодаря Елбасы в стране появилась прослойка людей богатых даже по международным меркам – Касым-Жомарт Токаев
Глава государства поручил создать общественный социальный фонд «Казақстан халқына» и пояснил, что планируется привлечь помощь международных благотворительных организаций.
В данный фонд будут направлены обязательные отчисления оператора лотерейной деятельности, Центра учета ставок и других монополистов.
«Конечно, мы ожидаем значительные регулярные отчисления, я подчеркиваю, регулярные отчисления в Фонд со стороны крупного бизнеса. Благодаря Первому Президенту – Елбасы в стране появилась группа очень прибыльных компаний и прослойка людей богатых даже по международным меркам. Считаю, что пришло время отдать должное народу Казахстана и помогать ему на системной и регулярной основе. Поэтому Правительству предстоит определить круг компаний и согласовать с ними размер ежегодных взносов в Фонд», - добавил Касым-Жомарт Токаев.