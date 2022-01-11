Благодаря Елбасы в стране появилась прослойка людей богатых даже по международным меркам – Касым-Жомарт Токаев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Благодаря Первому Президенту – Елбасы в стране появилась группа очень прибыльных компаний и прослойка людей богатых даже по международным меркам. Об этом заявил Президент РК Касым-Жомарт Токаев на заседании Мажилиса Парламента, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Глава государства поручил создать общественный социальный фонд «Казақстан халқына» и пояснил, что планируется привлечь помощь международных благотворительных организаций.

В данный фонд будут направлены обязательные отчисления оператора лотерейной деятельности, Центра учета ставок и других монополистов.

«Конечно, мы ожидаем значительные регулярные отчисления, я подчеркиваю, регулярные отчисления в Фонд со стороны крупного бизнеса. Благодаря Первому Президенту – Елбасы в стране появилась группа очень прибыльных компаний и прослойка людей богатых даже по международным меркам. Считаю, что пришло время отдать должное народу Казахстана и помогать ему на системной и регулярной основе. Поэтому Правительству предстоит определить круг компаний и согласовать с ними размер ежегодных взносов в Фонд», - добавил Касым-Жомарт Токаев.