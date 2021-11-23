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Благодаря дальновидной политике Елбасы авторитет партии Nur Otan укрепляется – депутат

Автор:  
Акбота Кузекбай
23 Ноября 2021, 19:26
Благодаря дальновидной политике Елбасы авторитет партии Nur Otan укрепляется – депутат

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Решение Первого Президента – Елбасы о передаче Касым-Жомарту Токаеву полномочий Председателя партии Nur Otan является своевременным. Такое мнение выразил депутат Мажилиса Парламента Елнур Бейсенбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Как вы знаете, Елбасы Нурсултан Абишевич Назарбаев встал у истоков создания независимого Казахстана, в том числе создания партии Nur Otan, которая более 20 лет конкретно и на системной основе работает в нашем обществе. Благодаря дальновидной политике Елбасы авторитет партии Nur Otan с каждым годом укрепляется. Как вы знаете, с 2019 года произошло начало транзита власти», - сказал Елнур Бейсенбаев корреспонденту агентства.

«Я считаю, что сегодняшнее объявление о том, что Елбасы готов передать полномочия Председателя Президенту Касым-Жомарту Токаеву является законным продолжением и утверждением транзита власти, который начался в 2019 году. В нынешнее непростое время мы должны понимать, что самое важное – это эффективное взаимодействие, как органа власти, так и общественных институтов, которые должны консолидироваться возле одного Президента. Мы должны понимать, что партия всегда должна обеспечивать реализацию предвыборных обещаний. Так как Президент является гарантом Конституции и народа, в данном случае считаю, что нынешнее решение Елбасы является своевременным и важным», - прокомментировал депутат Мажилиса.

Напомним, сегодня на расширенном заседании Политического совета партии Nur Otan Нурсултан Назарбаев принял решение передать полномочия Председателя партии Президенту страны.

С полным текстом выступления Первого Президента РК – Елбасы Нурсултана Назарбаева на расширенном заседании Политсовета партии можно ознакомиться здесь.

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