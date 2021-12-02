+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -3 °С
Алматы: 3 °С
USD 431.07 EUR 485.51
RUB 5.69 CNY 67.47
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Благодаря дальновидности Елбасы Казахстан снял с повестки дня вопрос о делимитации госграниц - Еркин Абиль

2 Декабря 2021 13:24
Поделиться:
Благодаря дальновидности Елбасы Казахстан снял с повестки дня вопрос о делимитации госграниц - Еркин Абиль

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Благодаря политической дальновидности Первого Президента Казахстан снял с повестки дня вопрос о делимитации государственных границ. Так считает директор Института истории государства Комитета науки МОН РК, доктор исторических наук, профессор Еркин Абиль, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
В глазах молодежи Казахстан всегда был узнаваем и уважаем мировым сообществом – Зарема Шаукенова
Что даст амнистия – ожиданиями поделились в Сенате Что сдерживает работу по реабилитации жертв политрепрессий, рассказали ученые в Атырау 2 декабря. Календарь Казинформа «Дни рождения»

«Модернизация общественного сознания, вызванная деятельностью Абая и его учеников и последователей, привела к новому пониманию такого феномена как национальная территория. Теоретическим и практическим обоснованием этого понятия занялась молодая казахская интеллигенция, объединенная идеями Алаш. Юридическое выражение это понятие нашло в решениях общеказахского съезда в декабре 1917 года. Именно тогда была закреплена территория Республики Алаш, включающая земли Букеевской Орды, Уральской, Тургайской, Акмолинской, Семипалатинской, Семиреченской, Сырдарьинской областей, казахских уездов Самаркандской, Ферганской и Закаспийской областей, Амударьинского отдела, казахских волостей Алтайской губернии», - сказал Еркин Абиль в ходе круглого стола «Елбасы аманаты: елдіктің жеті тұғыры», прошедшего в Нур-Султане.

По словам профессора, данное понимание легло в основу северной границы Советского Казахстана после ликвидации Автономии Алаш. На заседании специальной комиссии Казреввоенсовета в августе 1920 года было подготовлено соглашение о месте прохождения казахской границы. Это соглашение, как отметил спикер, было взято в основу декрета от 26 августа 1920 года «О создании Казахской автономной республики», за подписями Ленина и Калинина.

«В советский период партийная верхушка постоянно пыталась подвергнуть ревизии сложившиеся границы национальных республик, включая Казахстан. Она была движима сугубо меркантильными интересами, игнорировала национальный суверенитет, прописанный в конституционных нормах. Лишь самоотверженная борьба за казахскую землю таких сынов народа, как Жумабай Шаяхметов, Жумабек Ташенев, Шахмардан Есенов позволила Казахстану сохранить свою территорию», - отметил директор Института истории государства.

Как подчеркнул Еркин Абиль, лишь с приобретением Независимости появилась возможность раз и навсегда поставить точку в юридическом закреплении границы Казахстана.

«Нерешенность территориальных вопросов могла стать угрозой молодому государству, что побудило Нурсултана Назарбаева достичь взаимоприемлемого компромисса относительно пограничных вопросов как с соседями по Центральной Азии, так и крупными региональными игроками в лице России и Китая. Стремясь оставить в наследство будущим поколениям страну, свободную от нерешенных территориальных проблем, Елбасы применил все свое искусство дипломата. Именно благодаря политической дальновидности Первого Президента в начале XXI века Казахстан снял с повестки дня вопрос о делимитации государственных границ», - заключил спикер.

Напомним, сегодня в столице состоялся круглый стол «Елбасы аманаты: елдіктің жеті тұғыры» - «Ключевые ориентиры новой эпохи».

Круглый стол организован Казахстанским институтом стратегических исследований и Службой Центральных Коммуникаций при Президенте Республики Казахстан. В мероприятии приняли участие представители отечественной общественно-гуманитарной науки – историки, социологи, экономисты, политологи, искусствоведы.


Подписывайтесь на наш канал:

#Нур-Султан   #Первый Президент - Елбасы   #30 лет Независимости  
Поделиться:

Автор:

Акбота Кузекбай

Новости по теме
В глазах молодежи Казахстан всегда был узнаваем и уважаем мировым сообществом – Зарема Шаукенова
Что даст амнистия – ожиданиями поделились в Сенате
Что сдерживает работу по реабилитации жертв политрепрессий, рассказали ученые в Атырау
2 декабря. Календарь Казинформа «Дни рождения»
Популярное
1 Сколько детей родилось в День Первого Президента в столице
2 Ситуацию с отменой авиарейсов из аэропорта Петропавловска прокомментировали в акимате СКО
3 Звания и награды получили в День Первого Президента полицейские СКО
4 Штормовое предупреждение объявлено в 12 регионах Казахстана
5 Через русский язык мы вышли на мировую культуру - Елбасы
6 День Первого Президента отметили в Атырау
Читайте также
Замена лифтов, возврат общедомового имущества - положительные итоги работы столичных ОСИ
Новогодних утренников в школах не будет – Минобразования РК
Сколько детей родилось в День Первого Президента в столице
Ситуацию с отменой авиарейсов из аэропорта Петропавловска прокомментировали в акимате СКО
Звания и награды получили в День Первого Президента полицейские СКО
Штормовое предупреждение объявлено в 12 регионах Казахстана
Через русский язык мы вышли на мировую культуру - Елбасы
День Первого Президента отметили в Атырау
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Анаргуль Хамитова
Анаргуль Хамитова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Махаббат Сыздыкова
Махаббат Сыздыкова
954-047
rusred@inform.kz

Архив