Благодаря АСП многодетная семья создала собственное дело в Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Айгерим Алимбекова жительница села Абай Келесского района, Туркестанской области, многодетная мать пятерых детей. В прошлом году семья получила адресную социальную помощь на сумму 1 млн 389 тысяч тенге и открыла на эти средства во дворе дома хозяйство по разведению птицы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на региональную службу коммуникаций Туркестанской области.

На сегодня в хозяйстве насчитывается 100 перепелок и 50 кур. Кроме того, в этом году ожидается появление 100 цыплят.

«Адресная социальная помощь для нас оказалась очень весомой. Учитывая число детей в нашей семье, государство оказало нам посильную денежную помощь. Не потратив полученную сумму, мы с мужем решили создать собственное дело. На сегодня мы улучшили семейный бюджет, и наше благосостояние растет с каждым годом. Теперь я мечтаю увеличить производство и довести количество птиц до 500 штук», - сказала Айгерим Алимбекова.

В селе Абай спрос на перепелиные яйца очень высокий. В частности, на сегодня много заказов поступает от торговых магазинов, столовых и рынков. Между тем, Айгерим Алимбекова не скрывает, что у птицеводства есть свои трудности, необходима специальная птицеферма. В ближайшее время женщина намерена построить такую ферму в специально отведенном подворье и довести количество птицы до 1000 голов.



