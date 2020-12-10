Благодарственными письмами и медалями от Президента РК награждены имамы и священнослужители

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня в ходе проведения IV Республиканского форума имамов от имени Главы государства Касым-Жомарта Токаева наградили ряд священнослужителей мечетей Духовного управления мусульман Казахстана, внесших значительный вклад в совершенствование государственной политики в области религии, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Сегодня проходит IV Республиканский форум имамов, приуроченный к 30-летию Духовного управления мусульман Казахстана.

Государственный секретарь Казахстана, выступив с приветственной речью, отметил самоотверженный труд и систематизированную просветительскую работу имамов мечетей по нравственному воспитанию подрастающего поколения. По его словам, на сегодняшний день казахстанская модель межэтнического и межрелигиозного согласия доказала свою состоятельность.

«В этой связи священнослужители Духовного управления мусульман Казахстана вносят неоценимый вклад в укрепление единства и духовного согласия, мира в обществе. В программной статье «Рухани жангыру: взгляд в будущее» Елбасы Нурсултана Назарбаева, как нам всем известно, освещены вопросы возвращения к корням традиционных духовных ценностей и значимые вопросы, касающиеся разных сфер общества. На этой неделе Президент страны принял участие на закрытии форума волонтеров и отметил, что в стране примут законопроект о благотворительности. Благие, добрые мероприятия найдут продолжение в дальнейшем», - выступил Государственный секретарь РК Крымбек Кушербаев.

Он отметил, если священнослужители, имамы, учащиеся школ будут совершать добрые дела, и это войдет в образ жизни, будущее страны будет светлым и надежным.

«Уважаемые участники форума, сегодня предусмотрено награждение благодарственными письмами и медалями от имени Главы государства Касым-Жомарта Токаева имамов мечетей Духовного управления мусульман Казахстана, внесших значительный вклад в совершенствование государственной политики в области религии», - сказал Крымбек Кушербаев.

Таким образом, благодарственным письмом от Президента РК наградили Главного муфтия страны, председателя Духовного управления мусульман Казахстана Наурызбай кажы Таганулы. Награду вручил Государственный секретарь РК Крымбек Кушербаев.

Медалью «Шапағат» наградили главного имама мечети «Әл-Хамид» Алматинской области Асылхана Аманкулова, главного имама мечети «Шейх Мұхаммед садық» города Шымкента Амре Бекайдара, главного имама мечети «Қалқаман» города Алматы Кенжеали Мырзабаева.

Благодарственными письмами от имени Президента РК наградили заместителя директора колледжа-медресе «Сарыағаш» Туркестанской области Абдижаппара Сманова. Также благодарственные письма получили директор колледжа-медресе «Ақтөбе» города Актобе Абдимутали Дауренбеков, директор колледжа-медресе «Әбу Ханифа» Махамбет Кулмухаммед.

Праздничным нагрудным знаком в честь 30-летия Духовного управления мусульман Казахстана наградили Государственного секретаря Казахстана Крымбека Кушербаева, министра информации и общественного развития РК Аиду Балаеву.

Таким же нагрудным знаком наградили государственных и общественных деятелей страны Мырзатая Жолдасбекова, Адиля Ахметова, Омирзака Озганбайулы, Бакытжана Ертаева.

Ранее Президент РК и Елбасы обратились с приветственным словом к участникам IV Республиканского форума имамов.