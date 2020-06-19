Благодарственными письмами Елбасы наградили туркестанскую молодежь

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В городе Туркестане состоялась торжественная церемония вручения Благодарственных писем Елбасы волонтерам, которые во время пандемии участвовали в распределении социальной помощи. Получила их молодежь из рук акима области, председателя Туркестанского областного филиала партии «Nur Otan» Умирзака Шукеева. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Туркестанского областного филиала партии.

Умизак Шукеев, высоко оценивший активность молодежи, готовность помогать родной стране, поздравил собравшихся с тем, что исполнилось два года со дня образования Туркестанской области.

«По инициативе Елбасы Нурсултана Назарбаева при координации партии «Nur Otan» в нашей стране стартовала акция «Біз біргеміз». В Туркестанской области акция проходит на высоком уровне. Доброе начинание поддержали волонтеры, принявшие активное участие в распределении помощи. Вы работали и во время карантина. Ваш труд Елбасы оценивает высоко. Настоящие патриоты — это такая энергичная молодежь, как вы», - сказал аким области.

Глава государства Касым-Жомарт Токаев объявил 2020 год Годом волонтеров. Волонтеры региона оправдывают возложенные на них надежды. В связи с этим 138 волонтеров молодежного крыла «Jas Otan» Туркестанской области, участвовавших в проведении акции «Біз біргеміз», получили благодарственные письма Елбасы.

От имени молодежи директор областного молодежного ресурсного центра Амалбек Омиртай вручил главе региона головной убор волонтеров. В распределении и доставке социальной помощи более 40 тысячам нуждающихся семей участвовали более 600 общественных активистов, волонтеров.

С целью усиления противодействия COVID-19 и оказания помощи малообеспеченным семьям по инициативе Елбасы был создан республиканский фонд «Birgemiz». На его счет средств перечислили партия «Nur Otan», Фонд Первого Президента, депутаты, меценаты, предприниматели. Благодаря поддержке неравнодушных граждан во всех регионах нашей страны помощь оказана одиноким пожилым людям, многодетным, малообеспеченным семьям и другим гражданам из социально уязвимых групп.

Через фонд по 50 тысяч тенге перечислено более 470 тысячам семей. В Туркестанской области более 40 тысяч семей получили продуктовые наборы, боле 17 тысяч в Туркестане и Кентау — по 50 тысяч тенге. По оказанию семьям помощи в рамках акции «Біз біргеміз» Туркестанский областной филиал партии «Nur Otan» занял второе место в республике.

Молодежное крыло «Jas Otan» по стране мобилизовало более 5 тысяч волонтеров, доставила около 268 тысячам семей продукты, маски и предметы первой необходимости. 100 тысячам семей, относящимся к социально уязвимым группам, доставлено 5 миллионов масок.

За счет фонда «Birgemiz» для жителей села Достык Мактааральского района, пострадавшего от наводнения, ведется строительство 20 домов. На эти цели выделено 340 млн. тенге. С первых же дней «нуротановцы» со всей страны направляли мактааральцам гуманитарную помощь, строительные материалы.

В Туркестанской области действует корпоративный фонд социального развития «Туркестан». Активное участие в акции «Біз біргеміз» приняли филиалы партии, акимы городов и районов, «жасотановцы», члены партийных фракций в маслихатах, волонтеры, депутаты маслихатов. Работа в этом направлении будет продолжена.