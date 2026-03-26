    12:25, 26 Март 2026 | GMT +5

    Токаев выразил благодарность тренерам и спонсорам, работающим с параспортсменами

    Президент Казахстана выразил благодарность тренерам, спонсорам, докторам и всем специалистам, которые работают с параспортсменами, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду. 

    Фото: Акорда

    Глава государства отметил, что в олимпийском успехе Ербола Хамитова особую роль сыграли его тренеры.

    – Вы передали ему свои знания и опыт, сумели укрепить чемпионский характер, выдержку и стремление к высоким целям, превратили его в известного, видного спортсмена, вписавшего свое имя в Олимпийскую летопись. Хотел бы выразить Вам благодарность. Пользуясь возможностью, выражаю благодарность тренерам, спонсорам, докторам, всем специалистам, которые работают с параспортсменами. Достижения наших атлетов – яркий пример для подрастающего поколения. Формулу успеха знают почти все, но только единицы готовы пройти этот тернистый путь до конца, жертвуя многими благами и радостями жизни ради достижения высокой цели. Каждая новая медаль на мировых первенствах дает мощный стимул развитию массового спорта в нашей стране. Это очень важно, ведь самой жизнью доказано, что люди, увлеченные спортом, привыкшие к ежедневной усердной работе над собой, как говорится, «через не могу», а также работающие в режиме железной самодисциплины и порядка, легче переносят все превратности бытия. Не говоря уже о паралимпийцах, чья жизнь – это настоящий подвиг, убедительная иллюстрация упорства и железной воли, – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

    Глава государства наградил чемпиона ХІV зимних Паралимпийских игр Ербола Хамитова. 

     

    Зарина Жакупова
