Токаев выразил благодарность тренерам и спонсорам, работающим с параспортсменами

Глава государства отметил, что в олимпийском успехе Ербола Хамитова особую роль сыграли его тренеры.

– Вы передали ему свои знания и опыт, сумели укрепить чемпионский характер, выдержку и стремление к высоким целям, превратили его в известного, видного спортсмена, вписавшего свое имя в Олимпийскую летопись. Хотел бы выразить Вам благодарность. Пользуясь возможностью, выражаю благодарность тренерам, спонсорам, докторам, всем специалистам, которые работают с параспортсменами. Достижения наших атлетов – яркий пример для подрастающего поколения. Формулу успеха знают почти все, но только единицы готовы пройти этот тернистый путь до конца, жертвуя многими благами и радостями жизни ради достижения высокой цели. Каждая новая медаль на мировых первенствах дает мощный стимул развитию массового спорта в нашей стране. Это очень важно, ведь самой жизнью доказано, что люди, увлеченные спортом, привыкшие к ежедневной усердной работе над собой, как говорится, «через не могу», а также работающие в режиме железной самодисциплины и порядка, легче переносят все превратности бытия. Не говоря уже о паралимпийцах, чья жизнь – это настоящий подвиг, убедительная иллюстрация упорства и железной воли, – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства наградил чемпиона ХІV зимних Паралимпийских игр Ербола Хамитова.