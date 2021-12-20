Благодарность от Главы государства получил театр в Таразе

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – О высокой награде от Главы государства в дни празднования Независимости Казахстана рассказали в Жамбылском областном русском драматическом театре, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«За большой вклад в развитие театрального искусства Казахстана, за то, что на протяжении десятилетий активной и плодотворной деятельности театр бережно хранит и приумножает лучшие традиции драматической школы и радует зрителей содержательным разнообразным репертуаром и высоким профессионализмом мастеров сцены, Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев выразил благодарность коллективу нашего театра. Глава государства поздравил наш театральный коллектив с 30-летием Независимости Республики Казахстан. Для нашего коллектива это высокая награда. Театр и впредь будет трудиться на благо Казахстана, дарить искусство народу», - рассказала заместитель директора Жамбылского областного русского драматического театра Валерия Сон.

Жамбылский областной русский драматический театр образован в 1967 году. В его репертуаре традиционно преобладают спектакли, поставленные по произведениям русских писателей. Помимо этого, в репертуаре театра имеется немало постановок зарубежных и казахских авторов на русском языке. В разные годы главными режиссёрами театра были Ф. Литвинская, Л. Житницкий, П. Ширшов, И. Милованов, В. Парунов, художниками-постановщиками Г. Ланцов, А. Давыдов, Т. Некрасова и другие.

Новый 55-й театральный сезон открылся 24 сентября этого года спектаклем «Шутники» по пьесе А.Н. Островского. Этот интересный проект - совместная работа с выпускниками московского ГИТИСа. Первой премьерой 55-го сезона стал комедийный детектив «Ловушка» французского драматурга Робера Тома. В репертуаре театра это единственная постановка такого жанра. Премьера музыкальной комедии «Ходжа Насреддин» с успехом прошла на сцене Жамбылского областного русского драматического театра в ноябре.

Помимо выпуска новых постановок, в планах театра гастроли по городам Казахстана, традиционные новогодние утренники. Театр активно участвует в праздновании 30-летия Независимости Республики Казахстан. Театр продолжает вести онлайн-проекты на страницах в социальных сетях, и участвует в различных челленджах.

В этом году Жамбылский областной русский драматический театр стал инициатором поздравлений с юбилейной датой 175-летия Жамбыла Жабаева из тех стран, в городах которых установлены памятники выдающемуся казахскому акыну.