Благодарность на имя Президента РК поступила от одного из казахстанских предпринимателей
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Алматинец, бизнесмен Токталык Зиекенов направил благодарственное письмо на имя Главы государства Касым-Жомарта Токаева, передает МИА «Казинформ».
Токталык Зиекенов является основателем единственного в нашей стране производства полипропиленовых фильтров для очистки воды от песка, ржавчины и глины. В письме на имя Президента Казахстана он высказывает благодарность за поддержку населения в период пандемии, оказание адресной помощи многодетным матерям. Предприниматель также отмечают активную поддержку отечественных предпринимателей, которые в последние годы получили возможность проходить бесплатные обучающие курсы, получать субсидии и гарантии. Как отмечает Токталык Зиекенов, его компания первой в СНГ стала участником международного портала производителей Alibaba.com. При поддержке государства экспорт фильтров осуществляется в Кыргызстан, Узбекистан и Македонию.
«Действительно, все достижении моей нации описывать долго. Тем не менее, это письмо счастливого гражданина, который благодарит Вас за Ваши послания и обращения. Действительно, Ваша поддержка доходит до каждого жителя. Я получил много поддержки от моей страны для моего бизнеса. Вся система работает и это восхитительное достижение Вашей работы. Я чувствую заботу первых лиц моей страны. Я горд делать фильтры от моей страны. Я горд Вами, я горд страной», – пишет бизнесмен.
В своем письме Токталык Зиекенов также сообщает об открытии нового предприятия по производству угольных фильтров для очистки от хлора, что позволит обеспечить независимость от поставок этих товаров из других государств.
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