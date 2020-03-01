Благодарность корейской диаспоры казахскому народу безгранична - Константин Цхай

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Благодарность корейской диаспоры казахскому народу безгранична. Корейцы были первыми, кого массово репрессировали из Дальнего Востока в 1937 году. В Казахстан были переселены около 110 тысяч человек. Сегодня они мирно трудятся в нашей стране и благодарят народ, который принял и спас их от смерти в трудные годы. Об этом рассказал председатель актюбинского филиала ассоциации корейцев Казахстана Константин Цхай, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Из 400 тысяч корейцев в Актюбинскую область в поселок Богетсай ныне Карабутакского района были распределены около 1200 человек.

«Корейцы были репрессированы как потенциальные шпионы Японии. Удивительно, что они вообще смогли выжить. Благодарность со стороны корейцев казахскому народу безгранична.

Как писал герой соцтруда Ким Ман Сан в своих воспоминаниях, «душа у казахов оказалась такой же бескрайней, как их степи». Гостеприимство, которое было проявлено к корейцам казахами, было безмерным», - отмечает профессор, председатель филиала ассоциации корейцев Казахстана Константин Цхай.

По словам К.Цхая к 20-летию Независимости по заказу корейцев был снят фильм «Жеруйык» о переселении корейцев. В благодарность казахскому народу в Алматинской области и в Западном Казахстане возведены два монумента, где написано: «В благодарность казахскому народу от корейцев Казахстана».

Сейчас в Актюбинской области живут около 1300 корейцев. Большинство переехали из поселка Богетсай в Актобе.

«Нет ни одной отрасли, где бы корейцы не проявили себя с хорошей стороны. Мы стараемся в меру сил отдать тот долг, который имеет корейский народ перед Казахстаном», - отмечает К.Цхай.

Члены диаспоры изучают корейский язык, однако молодежь не говорит на родном языке из-за отсутствия языковой среды. Вместе с тем созданы условия не только для бесплатного изучения корейского языка, но и поступления в вузы Кореи.

«В Актобе есть бесплатные курсы изучения корейского языка, куда ходят и казахи. При университете имени Кудайбергена Жубанова есть корейский культурный центр, который возглавляет волонтер гражданин Корея Сон Ши Мон. При филиале Ассоциации корейцев есть бесплатные курсы корейского языка, которые ведут наши преподаватели, прошедшие обучение в Южной Корее. Однако язык не востребован среди молодежи, потому что корейцы не живут компактно. Но молодежь тянется изучать родной язык, кто-то работает переводчиком в корейских компаниях в Актобе. Многие после курсов корейского по конкурсу поступают в вузы в Республике Корея. Среди них 80 процентов казахи и 20 процентов корейцев. При университете Жубанова есть представительство института «Корея Сен Джон», - говорит К.Цхай.