Благодарность к казахскому народу мы проносим через всю жизнь - Лидия Цельсдорф
«Первого марта в Казахстане отмечается День благодарности - день, когда депортированные в Казахстан этносы благодарят друг друга и казахов, с милосердием принявших репрессированных. Благодарность к казахскому народу мы проносим через всю жизнь. Рискуя жизнью собственных детей, сердобольные казахи делились с узниками и депортированными последним, что у них было, куртом, лепёшками, толокном, чтобы поддержать голодных и бедных депортированных. Спасибо казахстанскому народу за милосердие, доброту, теплоту, гостеприимство и любовь! Мира и процветания Казахстанскому народу!», - заключила Лидия Цельсдорф.
Лидия Цельсдорф также опубликовала на своей странице поэму «Курт - драгоценный камень».
Поэма «Курт - драгоценный камень»
Поэма написана с болью
О прожитых в лагерях.
Прочтёте о днях тех с тоскою,
О тех холодных краях.
О том, как страдали люди,
Тяготы жизни познав.
Да, строгие были судьи!
И крепкий у них устав!
А в лагерях умирали
Всё ценное им растоптав.
Права их там нарушали.
Нет никаких у них прав!
Кто выжил, нем, как рыба,
Дана установка молчать!
Как будто навалена глыба,
И дремлет в задворках печать.
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Гертруда - заключённая
Изменницей слыла.
С «врагом» ведь обручённая,
С клеймом она жила.
В Акмолинске, в том лагере
Подвергли пыткам всех!
Нет помощи от матери,
Тут множество помех.
Буранным зимним утром
Приказ камыш собрать.
Под тем холодным ветром
Пощады не сыскать.
Снопов собрать им нужно
В день каждый сорок штук.
Часов двадцать натужно,
Не покладая рук!
И Жаланаш застывший
Тех женщин так жалел!
Лишь, с детства жить привыкший,
Буран бы тот стерпел.
Язык немел у женщин,
Работать нет уж сил.
В мозолях все ладони,
Пришьют им «дезертир»!
И по команде старших
Сбежалось в миг село.
Камнями в тех измученных,
Казалось заодно.
С сарказмом конвоиры:
- Вот так вам, поделом!
Удары очень сильны,
У мучениц надлом!
И, прячась от ударов,
Гертруда прилегла.
И запах сыра с шаров.
Всю суть понять смогла!
От смерти их спасая,
Бросали в них-то курт!
Детишек подставляя,
Подобным, как манкурт!
Под куст они лепёшки,
И мясо, толокно,
А иногда картошки. ..
О, было как давно!
- Ш -
Познав лишенья, голод
В тридцатом-то году,
Сковал сердца их холод.
В народную беду.
Понять им их не трудно,
Кто в шкуре их бывал! ...
Как это благородно!..
Народ им помогал!
Людская человечность,
В них к ним любовь видна!
Народа подвиг вечно
Заложены в сердца!
Казахскому народу
Земной поклон все шлют!
Они и в непогоду
Тон к жизни задают!
Напомним, 1 марта в Казахстане отмечается День благодарности. Праздник, приуроченный ко дню образования Ассамблеи народа Казахстана, учрежден по инициативе Первого Президента РК – Елбасы Нурсултана Назарбаева. Елбасы в своем выступлении на 22-ой сессии АНК в апреле 2015 года предложил отмечать День благодарности.