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    13:34, 01 Март 2021 | GMT +6

    Благодарность к казахскому народу мы проносим через всю жизнь - Лидия Цельсдорф

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Благодарность к казахскому народу мы проносим через всю жизнь. Рискуя жизнью собственных детей, сердобольные казахи делились с узниками и депортированными последним, что у них было. Таким мнением поделилась на своей странице в сети Facebook член Рады немцев Украины Лидия Цельсдорф, передает МИА «Казинформ».

    «Первого марта в Казахстане отмечается День благодарности - день, когда депортированные в Казахстан этносы благодарят друг друга и казахов, с милосердием принявших репрессированных. Благодарность к казахскому народу мы проносим через всю жизнь. Рискуя жизнью собственных детей, сердобольные казахи делились с узниками и депортированными последним, что у них было, куртом, лепёшками, толокном, чтобы поддержать голодных и бедных депортированных. Спасибо казахстанскому народу за милосердие, доброту, теплоту, гостеприимство и любовь! Мира и процветания Казахстанскому народу!», - заключила Лидия Цельсдорф.

    Лидия Цельсдорф также опубликовала на своей странице поэму «Курт - драгоценный камень».

    Поэма «Курт - драгоценный камень»

    Поэма написана с болью

    О прожитых в лагерях.

    Прочтёте о днях тех с тоскою,

    О тех холодных краях.

    О том, как страдали люди,

    Тяготы жизни познав.

    Да, строгие были судьи!

    И крепкий у них устав!

    А в лагерях умирали

    Всё ценное им растоптав.

    Права их там нарушали.

    Нет никаких у них прав!

    Кто выжил, нем, как рыба,

    Дана установка молчать!

    Как будто навалена глыба,

    И дремлет в задворках печать.

    - 1 -

    Гертруда - заключённая

    Изменницей слыла.

    С «врагом» ведь обручённая,

    С клеймом она жила.

    В Акмолинске, в том лагере

    Подвергли пыткам всех!

    Нет помощи от матери,

    Тут множество помех.

    Буранным зимним утром

    Приказ камыш собрать.

    Под тем холодным ветром

    Пощады не сыскать.

    Снопов собрать им нужно

    В день каждый сорок штук.

    Часов двадцать натужно,

    Не покладая рук!

    И Жаланаш застывший

    Тех женщин так жалел!

    Лишь, с детства жить привыкший,

    Буран бы тот стерпел.

    Язык немел у женщин,

    Работать нет уж сил.

    В мозолях все ладони,

    Пришьют им «дезертир»!

    И по команде старших

    Сбежалось в миг село.

    Камнями в тех измученных,

    Казалось заодно.

    С сарказмом конвоиры:

    - Вот так вам, поделом!

    Удары очень сильны,

    У мучениц надлом!

    И, прячась от ударов,

    Гертруда прилегла.

    И запах сыра с шаров.

    Всю суть понять смогла!

    От смерти их спасая,

    Бросали в них-то курт!

    Детишек подставляя,

    Подобным, как манкурт!

    Под куст они лепёшки,

    И мясо, толокно,

    А иногда картошки. ..

    О, было как давно!

    - Ш -

    Познав лишенья, голод

    В тридцатом-то году,

    Сковал сердца их холод.

    В народную беду.

    Понять им их не трудно,

    Кто в шкуре их бывал! ...

    Как это благородно!..

    Народ им помогал!

    Людская человечность,

    В них к ним любовь видна!

    Народа подвиг вечно

    Заложены в сердца!

    Казахскому народу

    Земной поклон все шлют!

    Они и в непогоду

    Тон к жизни задают!

    Напомним, 1 марта в Казахстане отмечается День благодарности. Праздник, приуроченный ко дню образования Ассамблеи народа Казахстана, учрежден по инициативе Первого Президента РК – Елбасы Нурсултана Назарбаева. Елбасы в своем выступлении на 22-ой сессии АНК в апреле 2015 года предложил отмечать День благодарности.


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