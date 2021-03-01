Благодарность к казахскому народу мы проносим через всю жизнь - Лидия Цельсдорф

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Благодарность к казахскому народу мы проносим через всю жизнь. Рискуя жизнью собственных детей, сердобольные казахи делились с узниками и депортированными последним, что у них было. Таким мнением поделилась на своей странице в сети Facebook член Рады немцев Украины Лидия Цельсдорф, передает МИА «Казинформ».

«Первого марта в Казахстане отмечается День благодарности - день, когда депортированные в Казахстан этносы благодарят друг друга и казахов, с милосердием принявших репрессированных. Благодарность к казахскому народу мы проносим через всю жизнь. Рискуя жизнью собственных детей, сердобольные казахи делились с узниками и депортированными последним, что у них было, куртом, лепёшками, толокном, чтобы поддержать голодных и бедных депортированных. Спасибо казахстанскому народу за милосердие, доброту, теплоту, гостеприимство и любовь! Мира и процветания Казахстанскому народу!», - заключила Лидия Цельсдорф.

Лидия Цельсдорф также опубликовала на своей странице поэму «Курт - драгоценный камень».

Поэма «Курт - драгоценный камень»

Поэма написана с болью

О прожитых в лагерях.

Прочтёте о днях тех с тоскою,

О тех холодных краях.

О том, как страдали люди,

Тяготы жизни познав.

Да, строгие были судьи!

И крепкий у них устав!

А в лагерях умирали

Всё ценное им растоптав.

Права их там нарушали.

Нет никаких у них прав!

Кто выжил, нем, как рыба,

Дана установка молчать!

Как будто навалена глыба,

И дремлет в задворках печать.

- 1 -

Гертруда - заключённая

Изменницей слыла.

С «врагом» ведь обручённая,

С клеймом она жила.

В Акмолинске, в том лагере

Подвергли пыткам всех!

Нет помощи от матери,

Тут множество помех.

Буранным зимним утром

Приказ камыш собрать.

Под тем холодным ветром

Пощады не сыскать.

Снопов собрать им нужно

В день каждый сорок штук.

Часов двадцать натужно,

Не покладая рук!

И Жаланаш застывший

Тех женщин так жалел!

Лишь, с детства жить привыкший,

Буран бы тот стерпел.

Язык немел у женщин,

Работать нет уж сил.

В мозолях все ладони,

Пришьют им «дезертир»!

И по команде старших

Сбежалось в миг село.

Камнями в тех измученных,

Казалось заодно.

С сарказмом конвоиры:

- Вот так вам, поделом!

Удары очень сильны,

У мучениц надлом!

И, прячась от ударов,

Гертруда прилегла.

И запах сыра с шаров.

Всю суть понять смогла!

От смерти их спасая,

Бросали в них-то курт!

Детишек подставляя,

Подобным, как манкурт!

Под куст они лепёшки,

И мясо, толокно,

А иногда картошки. ..

О, было как давно!

- Ш -

Познав лишенья, голод

В тридцатом-то году,

Сковал сердца их холод.

В народную беду.

Понять им их не трудно,

Кто в шкуре их бывал! ...

Как это благородно!..

Народ им помогал!

Людская человечность,

В них к ним любовь видна!

Народа подвиг вечно

Заложены в сердца!

Казахскому народу

Земной поклон все шлют!

Они и в непогоду

Тон к жизни задают!

Напомним, 1 марта в Казахстане отмечается День благодарности. Праздник, приуроченный ко дню образования Ассамблеи народа Казахстана, учрежден по инициативе Первого Президента РК – Елбасы Нурсултана Назарбаева. Елбасы в своем выступлении на 22-ой сессии АНК в апреле 2015 года предложил отмечать День благодарности.