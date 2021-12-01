«Благодарим Елбасы за все условия, которые для нас созданы» – чемпионка Азии по дзюдо

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Первый Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев всегда особое внимание уделял развитию спорта в стране, это позволило отечественным спортсменам завоевывать высокие достижения на мировой арене, считает чемпионка Азии по дзюдо Акмарал Науатбек. От имени спортсменов страны она поздравила соотечественников с праздником 1 декабря, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу столичного акимата.

Акмарал Науатбек подчеркнула, что сегодня казахстанские спортсмены обеспечены всеми условиями для достижения высоких результатов на мировой арене.

«В День Первого Президента желаю здоровья нашему Елбасы Нурсултану Абишевичу Назарбаеву. Хочется поблагодарить Лидера нации за все условия, которые для нас создавал и создает. Мы, спортсмены, очень счастливы, что защищаем честь нашей страны на международной арене, и что у нас есть все условия для достижения высших результатов. В этот день я хочу поздравить всех казахстанцев с этим замечательным праздником. Хочется, чтобы наш Первый Президент чувствовал всю нашу любовь к нему, потому что наш народ един и думаю, для всех людей этот праздник – особенный», - поздравила спортсменка.







