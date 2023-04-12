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Бизнесу необходимо наладить самое тесное взаимодействие с научным сообществом - Касым-Жомарт Токаев

Махаббат Сыздыкова
12 Апреля 2023, 15:42
Бизнесу необходимо наладить самое тесное взаимодействие с научным сообществом - Касым-Жомарт Токаев

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанскому бизнесу необходимо наладить тесное взаимодействие с научным сообществом. Об этом сегодня заявил Глава государства на первом заседании Национального совета по науке и технологиям при Президенте РК, передает МИА «Казинформ».

«В целом, бизнесу необходимо наладить самое тесное взаимодействие с научным сообществом для увеличения объема научно-исследовательских работ в производственных секторах экономики. Крайне важно развивать «умные города» и агломерации. Одной их ключевых задач также представляется комплексное изучение Каспийского моря и обеспечение биологической безопасности страны.
Необходимо с научной точки зрения подойти к таким актуальным вопросам, как повышение урожайности зерна за счет выведения новых сортов, селекция в животноводстве, обеспечение рачительного полива плодовоовощных культур в пустынных регионах. Именно на такие важнейшие направления целесообразно выделять крупные гранты. Кроме того, сами научные проекты, финансируемые на грантовой основе, должны быть актуальными и востребованными», - сказал Президент.


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