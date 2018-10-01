Бизнесмены Казахстана и Финляндии подписали контракты на более чем $600 млн

ХЕЛЬСИНКИ. КАЗИНФОРМ - В рамках визита Главы нашего государства Нурсултана Назарбаева в Финляндию бизнесмены двух стран подписали контракты на сумму более чем 600 млн долларов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Это мой второй визит в Финляндскую Республику за время независимости и наша четвертая встреча с Президентом за эти годы на высшем уровне», - сказал Нурсултан Назарбаев в ходе совместного заявления глав двух государств по итогам переговоров.



Президент РК добавил, что за эти годы между двумя государствами сложилось большое взаимопонимание и доверие.



«Сегодня мы провели переговоры по вопросам, прежде всего, международной политики - наш регион и ситуация в Европе, где завтра состоится форум «Европа-Азия». И у нас есть общие взгляды на эту тему. На самом деле никаких проблем между нашими странами - ни политических, ни экономических - нет», - подчеркнул Нурсултан Назарбаев.



Президент отметил, что для работы бизнеса в двух государствах созданы все возможности.



«Я приехал с целью дать новый импульс экономическим отношениям наших стран. Вчера я встретился с крупными капитанами бизнеса Финляндии и почувствовал их заинтересованность работы у нас. В результате встречи наших бизнесменов подписаны десятки контрактов более чем на 600 млн долларов, что неплохо на первый раз. Мы можем сотрудничать в горно-металлургической промышленности, химии, машиностроении, сельском хозяйстве и сфере высоких технологий», - резюмировал Нурсултан Назарбаев.



Отметим, что Глава государства Нурсултан Назарбаев провел в Хельсинки переговоры в узком и расширенном составе с Президентом Финляндии Саули Ниинистё.



Напомним, вчера Президент Республики Казахстан прибыл с официальным визитом в Финляндию. В рамках визита Президента РК Нурсултана Назарбаева в Финляндию подписан меморандум о взаимодействии и сотрудничестве в области машиностроения между Союзом машиностроителей Казахстана и Финской Федерацией отраслевых технологий. Нурсултан Назарбаев также встретился с руководителем компании «Nokia Corporation» и пригласил капитанов финского бизнеса к сотрудничеству с Казахстаном в различных отраслях экономики.

Сегодня Нурсултан Назарбаев встретился с Президентом Финляндии Саули Ниинистё.